США закликали Іран звільнити затриманих лідерів опозиції

Державний департамент США ввечері 15 лютого закликав Іран звільнити трьох лідерів опозиції, взятих під семирічний домашній арешт. Відповідна заява була зроблена до сьомої річниці затримання кандидатів у президенти Ірану в 2009 році Мехді Каррубі та Міра Хосейна Мусаві, а також його дружини-активістки Зари Ранавард.

«Подальший домашній арешт цих трьох осіб суперечить міжнародним зобов’язанням Ірану, в тому числі Міжнародному пакту про громадянські і політичні права, щодо надання мінімальних гарантій справедливого судового розгляду і проти безпідставного арешту громадян чи їх затримання», – заявила прес-секретар Держдепартаменту Гедер Науерт.

Вона додала, що США приєднуються до міжнародного співтовариства, «засуджуючи довільне затримання цих трьох осіб без висунення звинувачень чи справедливих судових розглядів».

«США закликають до їх негайного звільнення і звільнення всіх в’язнів совісті, несправедливо затриманих в Ірані», – сказала речниця.

Минулого місяця Мехді Каррубі виступив з критикою верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї через його заяви і звинувачення про «іноземних ворогів» на тлі вуличних протестів, заявивши, що Хаманеї має відповісти засвою «політику останніх трьох десятиліть».

Каррубі, шиїтський священик, як і Хаменеї, також заявив, що протести, які почалися в Ірані через економічні проблеми, були неминучі у зв’язку з пануванням «несправедливості, корупції і дискримінації» в країні.

Щонайменше 25 людей загинули і понад 3 тисячі були затримані в Ірані, коли влада намагадлася придушити протести, які охопили понад 70 міст і сіл. Президент США Дональд Трамп неодноразово підтримував активістів, а в Держдепартаменті заявили, що хочуть, аби Іран «поважав права людини і основні свободи» всіх іранців.