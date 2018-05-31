Данія заборонила носити нікаб і бурку в громадських місцях

Парламент Данії заборонив носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя, включаючи нікаб і бурку.

Заборона набуває чинності з 1 серпня. За порушення закону перші три рази загрожує штраф у розмірі однієї тисячі данських крон (близько 160 доларів). За четверте порушення штраф може бути збільшений до десяти тисяч крон (1600 доларів). Закон поширюється як на жителів Данії, так і на туристів.

Amnesty International розкритикувала ухвалення нового закону, назвавши його порушенням прав мусульманських жінок. В уряді Данії при цьому відзначають, що нова заборона не обмежує право носити хіджаби або інший релігійний одяг.

Міністр юстиції Данії Папе Поульсен раніше заявляв, що «мати закрите обличчя у громадських місцях є несумісним із цінностями данського суспільства».

Упродовж останніх років носіння одягу й головних уборів, що закривають обличчя, вже було заборонене, зокрема в Бельгії, Австрії, Франції, Болгарії, Нідерландах і в південному регіоні Німеччини Баварії.