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26 Червень 2018, Київ 19:11
Новини | Міжнародні

У Нідерландах схвалили заборону на паранджу

Жінка у нікабі

Верхня палата парламенту Нідерландів схвалила заборону на «одяг для обличчя» в громадських місцях, включаючи паранджу і нікаб, але не хіджаб, який покриває лише волосся.

Ця заборона також стосується лижних масок та шоломів.

Обмеження діють у таких громадських місцях як навчальні заклади, лікарні та державні будівлі.

У травні 2015 року уряд Нідерландів підтримав пропозицію законопроекту, що мав би частково заборонити носити на людях будь-яке вбрання, що закриває обличчя.

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Нині схожі закони вже діють у Франції й Бельгії. Вони забороняють закривати обличчя у громадських місцях «із міркувань безпеки» і передбачають винятки тільки для таких випадків, як, наприклад, необхідність дотриматися правил безпеки при роботі чи на транспорті (захисні маски на будівництві чи шоломи за кермом мотоцикла) або участь у костюмованому карнавалі. У цих країнах такі закони теж сприймали як спрямовані в першу чергу проти жіночого мусульманського вбрання, але суди, включно з міжнародними, підтвердили, що ці документи не порушують людських прав.

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