Що вирішується на виборах Європейського парламенту цього тижня?

Європейські вибори 23-26 травня, які охоплять 28 країн і понад 426 мільйонів виборців, визначать баланс сил у Європейському парламенті – законодавчому органі Європейського союзу.

За вплив змагаються, з одного боку, політики, які хочуть зміцнення ЄС, як, наприклад, союзники президента Франції Емманюеля Макрона, а з іншого – політики, які критикують Євросоюз і наголошують на ролі окремих держав, як, наприклад, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

На європейських виборах люди поводяться зовсім не так, як на національних виборах, де вони визначають уряд

Опитування та політичні процеси у Європі дають політологам підстави прогнозувати, що наступний Європарламент буде більш роздроблений, бо традиційні політичні партії можуть зазнати втрат.

Натомість передбачають, що близько третини місць можуть здобути євроскептики, відображаючи зростання впливу популістських і націоналістичних сил у багатьох країнах.

Європейський парламент, до якого обирають 751 депутата, опрацьовує закони, що мають силу в усіх країнах Євросоюзу.

Депутати також схвалюють бюджет ЄС і контролюють роботу виконавчого органу організації, Європейської комісії, та затверджують її президента.

Вибори Європарламенту поділені на окремі виборчі процеси національного рівня з окремими партіями в кожній країні, а вже після обрання депутати групуються в наднаціональні партійні об’єднання.

Зазвичай голосування на європейських виборах захоплює людей менше, ніж вибори національного рівня. Наприклад, 20014 року середня явка перевищила 42%.

Залежно від країни, цей показник на минулих виборах коливався від 89% у Бельгії та 85% у Люксембурзі, де голосування обов’язкове, та 74% на Мальті, де активність виборців завжди дивує спостерігачів, до мізерних 13% у Словаччині, 18% у Чехії і 23% у Польщі.

«На європейських виборах люди поводяться зовсім не так, як на національних виборах, де вони визначають уряд. Насамперед багато з них просто ігнорують вибори, а коли приходять на дільниці, то використовують цю можливість, щоб покарати партії, які при владі в їхній країні», – каже Сара Гоболт з Європейського інституту при Лондонській школі економіки.

Вона також вважає, що на європейських виборах виборці більше дозволяють собі голосувати за радикальні ліві та праві сили, партії з вузькими політичними інтересами.

Сара Гоболт погоджується з прогнозами, що радикальні праві партії можуть розраховувати на значні виборчі здобутки, але наголошує, що важко передбачити наскільки ці добутки будуть великими.

На збільшення представництва у Європейському парламенті розраховують також «зелені» і ліберали.

Вплив різних політичних сил у парламенті буде залежати від здатності обраних депутатів об'єднуватися і відповідно співпрацювати працювати й узгоджено голосувати.

Згідно з опитуваннями, європейські виборці важливими питаннями зараз вважають проблеми, пов’язані з міграцією, переймаються наслідками забруднення довкілля, а також думають про брак робочих місць та інші економічні проблеми.