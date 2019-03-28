Європарламент схвалив закон про заборону одноразового пластику

Європарламент схвалив законопроект, що забороняє з 2021 року на території ЄС виробництво і продаж одноразових виробів із пластику, зокрема – посуду, столових приладів, соломинок для напоїв.

Ініціативу підтримали 560 депутатів, 35 виступили проти, 28 утрималися.

Через низьку швидкість розкладання пластик накопичується в морях, океанах і на пляжах, що призводить до забруднення навколишнього середовища і загибелі тварин. За даними Єврокомісії, на пластик припадає 85 відсотків всього сміття в Світовому океані. Близько половини цих пластикових виробів – одноразові.

Згідно з документом, до 2029 року в країнах ЄС повинен бути забезпечений 90-відсотковий рівень збору використаних пластикових пляшок для подальшої переробки. Крім того, прийнятий закон, посилить застосування принципу «забруднювач платить». Так за загублені в морі сітки зобов’яжуть платити не рибалок, а їх виробників.

Першою країною в світі, що заборонила пластиковий посуд, стала Франція у 2016 році. Навесні минулого року заборонити пластиковий посуд запропонувала Єврокомісія.

Раніше від використання пластикових соломинок і інших виробів відмовлялися окремі міста США, а також окремі компанії, наприклад, Starbucks. У ряді країн Африки введена заборона на використання поліетиленових пакетів.

У січні на розгляд Верховної Ради України внесли законопроект, який пропонує значно обмежити продаж деяких видів поліетиленових пакетів.

За даними екологів, у 2012 році кількість пластикового сміття у Світовому океані становило приблизно 165 мільйонів тонн. У 2014 році на поверхні океану лежало 268 940 тонн пластику.