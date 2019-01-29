Раді пропонують обмежити продаж пластикових пакетів

На розгляд Верховної Ради України внесли законопроект, який пропонує значно обмежити продаж деяких видів поліетиленових пакетів.

Документ, авторами якого значаться близько півсотні народних депутатів, на сайті парламенту зареєстрували 28 січня.

«Проектом передбачається заборона реалізації в магазинах, павільйонах та інших об’єктах роздрібної торгівлі надлегких і легких пластикових пакетів, за винятком біорозкладних пластикових пакетів і надлегких пластикових пакетів, призначених для пакування свіжого м’яса, риби і продуктів із них, а також сипучих продуктів. Крім того, проект передбачає обов’язкове маркування пластикових пакетів», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Автори законопроекту заявляють, що його ухвалення допоможе наблизити українське законодавство до законодавства Європейського союзу, значно знизити обсяги відходів із поліетилену і сприятиме поліпшенню стану довкілля і здоров’я населення.

У грудні минулого року представники країн Євросоюзу узгодили план із заборони одноразових пластикових виробів.

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За даними екологів, у 2012 році кількість пластикового сміття у Світовому океані становила приблизно 165 мільйонів тонн. У 2014 році на поверхні океану лежало 268 940 тонн пластику. Загальна кількість окремих частин відходів з пластмаси становить понад п’ять трильйонів.