Країни ЄС узгодили заборону одноразового пластикового посуду

Представники країн Євросоюзу узгодили план із заборони одноразових пластикових виробів, повідомили в уряді Австрії, яка на даний час головує в ЄС.

Заборона, зокрема, торкнеться пластикового посуду: одноразових тарілок і столових приладів, соломинок для пиття, а також целофанових пакетів. Нові правила вступлять в силу в 2021 році. Низка продуктів, які не потраплять під обмеження, будуть супроводжуватися нагадуванням про негативний вплив на довкілля.

За відмову від одноразових пластикових виробів у кінці жовтня проголосував Європейський парламент. Законодавці відзначили, що близько половини всього сміття на пляжах Євросоюзу – пластик. Також на пластик припадає три чверті всього сміття в Світовому океані. Згідно з планами, до кінця 2025 року 90 відсотків одноразових пластикових пляшок будуть перероблятися.

У Європарламенті також схвалили пропозицію зобов’язати виробників пластикової продукції відшкодовувати збитки, завдані пластиком навколишньому середовищу. Виробники, крім іншого, будуть зобов’язані компенсувати кошти, витрачені на прибирання морів і пляжів в ЄС.

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Заборону на одноразовий пластиковий посуд ще в 2016 році схвалили у Франції. Нововведення вступить в силу з 2020 року. До цього часу магазини повинні встигнути розпродати всі запаси, а виробники – переобладнати заводи для випуску посуду з матеріалів, що біологічно розкладаються. У 2015 році у Франції заборонили поліетиленові пакети.

За даними екологів, у 2012 році кількість пластикового сміття у Світовому океані становила приблизно 165 мільйонів тонн. У 2014 році на поверхні океану лежало 268 940 тонн пластику. Загальна кількість окремих частин відходів з пластмаси становить більше ніж п’ять трильйонів.