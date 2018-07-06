Львів без сміття: французи розробили для міста стратегію поводження з відходами

Дослідити чотири тисячі тонн сміття та розповісти, як потрібно поводитися зі сміттям та що робити з місцевим сміттєзвалищем. Французька компанія Egis створила для Львова техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) в рамках проекту «Поводження з твердими побутовими відходами», включно з проектом нового сміттєпереробного заводу. Дослідження провели за рахунок Міністерства економіки та фінансів Франції. Радіо Свобода розповідає про стратегію поводження зі сміттям, яку французи створили для Львова.

Протягом 2017−2018 років французька компанія Egis разом із місцевою владою досліджувала ситуацію зі сміттям у Львові.

ТЕО складається з проекту рекультивації сміттєзвалища в селі Грибовичі поблизу Львова та будівництво нового сміттєпереробного заводу. Крім того, експерти дали оцінку екологічної, соціальної, фінансової та економічної складових проекту.

Після завершення ТЕО підписали Угоду про фінансування та запуск тендеру на будівництво нового сміттєпереробного заводу в Україні.

Чому це потрібно і хто заплатить?

30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і працівник комунальної служби. 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими.

Від того часу питання львівського сміття та рекультивації звалища не вирішилося, як і не почалося будівництво нового сміттєпереробного заводу.

Тепер, заручившись підтримкою Франції та фінансуванням міжнародних організацій, львівська влада очікує вирішити проблеми зі сміттям остаточно.

Представник Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Денис Гайовий каже, що фінансування проекту мають найближчим часом погодити на колегії Європейського інвестиційного банку.

«Завершення ТЕО дозволило нам погодити фінансування першої фази проекту в загальній сумі 35 мільйонів євро. Із них 25 мільйонів – це кредитні кошти, 20 мільйонів – кошти ЄБРР, 5 мільйонів – кошти Фонду чистих технологій, і 10 мільйонів – кошти в рамках партнерства з енергоефективності у Східній Європі», – зазначає Гайовий.

Стратегія, яку розробили французькі фахівці, має вирішити основні два питання: підвищити рівень переробки та зменшити кількість відходів для захоронення.

Представник Європейського інвестиційного банку Жан-Ерік де Загон наголосив, що реалізація проекту важлива з трьох причин: важливість переробки відходів з екологічної точки зору, співпраця з міжнародними організаціями на місцевому рівні в рамках децентралізації та приклад співпраці французького уряду з львівським муніципалітетом.

Як це працюватиме?

Львів почав працювати з компанією Egis в березні 2017 року. Французи взаємодіяли з комунальним підприємством «Зелене місто», яке створили спеціально для реалізації проекту поводження з твердими побутовими відходами (ТВП).

Представник компанії Egis Крістофер Раунд, перш за все, зазначає, що у Львові недостатньо пунктів роздільного збору сміття. Тому документ передбачає будівництво спочатку трьох, а потім восьми центрів повторного використання та переробки побутових відходів.

Французькі спеціалісти підготували проект комплексу комбінованої механіко-біологічної переробки (МБП) та сортувальної станції. Перша частина, станція із сортування відходів, зможе приймати до 60 000 тонн відсортованого сміття для переробки, для подальшого сортування за окремими типами: пластик, метал, папір або картон. Після цього відібрані матеріали продаватимуть або відправлятимуть на повторне використання.

Органічні відходи також відокремлюватимуть, а потім перероблятимуть через процес компостування та отримання недозрілого компосту.

За словами Раунда, органічні відходи становлять 45% усього львівського сміття.

На заводі МБП планують побудувати установку для вироблення палива із залишкових відходів. Його хочуть постачати на теплові станції або цементні печі, як альтернативне паливо.

Директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря розповів, що в радіусі 150 кілометрів від Львова є два підприємства, які готові купувати паливо, отримане в результаті роботи сміттєпереробного заводу. Однак, подібна практика в Україні поки що не поширена і потребує законодавчого врегулювання.

Продаж палива та дохід від переробки сміття мають регулювати тариф для населення на помірному рівні.

Грибовицький полігон – рекультивують

Згідно із дослідженнями, полігон у Грибовичах містить до 11 мільйонів кубічних метрів відходів, що накопичувалися протягом 50 років. Звалище займає територію площею понад 27 гектарів.

Полігон у Грибовичах містить до 11 мільйонів кубічних метрів відходів

Egis, в рамках рекультивації, передбачає переробку фільтрату (продукту вилуговування дощових вод, які просочуються через маси відходів) та відведення і ліквідацію звалищного біогазу (метану), який утворюється в процесі розкладу сміття.

Але спочатку – потрібно стабілізувати вершини сміття та закрити сміття від дощу покривним шаром на основі геомембрани.

Екологічна оцінка показала – рекультивація звалища зможе зменшити викиди парникових газів в еквіваленті 141 500 тонн СО2 щороку.

Крістофер Раунд каже, що процес рекультивації триватиме 4-5 років.

Що буде з тарифами для населення?

За словами Вадима Ноздрі, миттєвого підняття тарифів на вивезення сміття для населення не відбудеться. Вартість цієї послуги поступово зростатиме протягом наступних 8 років.

Миттєвого підняття тарифів на вивезення сміття для населення не відбудеться

Ноздря також зазначив, що міська влада очікує, що витрати на сміттєпереробку після реалізації проекту не зміняться, порівняно із теперішніми. Оскільки зараз місто витрачає зависоку суму через логістику – вивезення сміття в інші області.

У Львові також очікують, що зможуть переробляти відходи не лише з міста, а й з області. Для цього завод працюватиме в кілька змін.

Французи підготували тендерну документацію для всіх необхідних робіт з будівництва заводу та рекультивації сміттєзвалища.

Перші тендери для оцінки попереднього відбору підрядників на будівництво заводу оголосили в червні 2018 року.

Тепер Європейський інвестиційний банк веде переговори з Міністерством регіонального розвитку, будівництва України та ЖКГ щодо фінансування другого етапу проекту.