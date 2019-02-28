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Раздельный сбор мусора становится частью повседневности жителей городов Донецкой области. Сортируют отходы простые граждане и некоторые организации. О пользе от этого задумываются и городские администрации, однако многие люди не считают раздельный сбор мусора целесообразным и не видят в этом необходимости.

Сортировать мусор несложно, убеждена жительница Краматорска Елена Кудаева. Уже два года на своем балконе женщина собирает бумагу, пластик, пленку и органические отходы. Затем все сдает на переработку.

Мы сортируем только то, что можно сдать в Краматорске

«Мы сортируем только то, что можно сдать в Краматорске, и еще то, что можно отправить. Это – пластиковые прозрачные бутылки, полиэтиленовая пленка, это металл (жесть и алюминий) и бумага, макулатура. Тетрапаки я отправляю в другой город, потому что здесь, к сожалению, сдать невозможно такое. Также мы еще собираем органические отходы, их мы прикапываем в посадке», – рассказывает Елена Кудаева.

Елена говорит, что делает все это не из-за денег, потому что это совсем небольшие суммы. Сортировка своего мусора – это образ жизни, уверена она. Но большинство горожан еще не приучены к раздельному сбору. Бросают все подряд, жалуются дворники.

«Наверное, не приучены к этому. Могут мусор кинуть в тот ящик, который рассчитан только для пластика и бумаги. Надо воспитывать их со школьной скамьи к раздельному сбору, чтобы они знали, куда что выбрасывать», – сетует работница ЖЭКа Любовь Губицина.

Сортировать отходы приучают детей в соседней Дружковке. Здесь при помощи волонтеров установили несколько контейнеров для раздельного сбора мусора. Детям идея понравилась. Тем более, что деньги от сдачи пластика и бумаги тратят на необходимый для школы спортивный инвентарь.

Деньги получаются небольшие, но учитывая, что все это из мусора, результат устраивает

«Конечно, больше у нас было бумаги. Потому что родители помогали детям собирать макулатуру. Пластик уже потом добавился. Мы весь этот мусор сначала собираем раздельно в наши баки, потом наш завхоз вызывает службы, которые этим занимаются, и сдаем собранное им. Деньги получаются небольшие, но учитывая, что все это из мусора, результат устраивает», – делится преподаватель Дружковской школы №4 Ирина Годун.

В Славянске программу раздельного сбора мусора только запускают. Правда, пока все движется очень медленно. Люди говорят, что готовы сортировать отходы, но в городе катастрофически не хватает контейнеров.

Когда сделают нормальные баки, тогда и будем сортировать

«Баков не хватает, а те, что есть, ужасные. Когда сделают нормальные баки, тогда и будем сортировать. Но я не думаю, что это все будут делать. Сомневаюсь. Пенсионеры, наверное, будут все-таки еще по старинке выбрасывать. Но, думаю, молодежь вся будет сортировать», – считает жительница Славянска Татьяна Байдюк.

Старшее поколение скептически смотрит на затею сортировки. Валерий Карпенко припоминает, что в городе уже не раз пытались внедрить раздельный сбор мусора. Даже контейнеры специальные закупали, рассказывает, но со временем машина, которая их собирала, сломалась, и теперь эти заполненные баки просто ржавеют посреди двора.

Это полезно, но в наших условиях, наверное, несбыточно

«В этих условиях, естественно, все вместе выбрасывается. Все абсолютно. А вся эта кампания – просто еще одна попытка, которая, наверное, не сбудется. Это полезно, но в наших условиях, наверное, несбыточно», – убежден Валерий Карпенко.

Мэр Славянска тоже мусор не сортирует. Вадим Лях говорит, что с этим хорошо справляются местные бездомные, которые живут неподалеку от его дома.

Я не сортирую мусор, к сожалению

«Я не сортирую мусор, к сожалению. У меня бак стоит, и я каждый день там вижу своего сортировщика. В 7 часов утра открывается крышка, туда приходит человек и выбирает все, что было за прошлый день выброшено. Я имею ввиду стекло, бутылки, пластик», – отшучивается Славянский городской голова Вадим Лях.

В мэрии говорят, что пока приостановили закупку контейнеров для раздельного сбора мусора и ожидают, что средства на это выделят из областного бюджета. Пока установили только несколько десятков специальных баков. Отсортированный мусор планируют сдавать на переработку. По данным горсовета, в городе существует несколько частных предприятий, которые готовы взяться за эту работу.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)