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20 Лютий 2019, Київ 09:07
Новини | Суспільство

Українські активісти у 2018 році зібрали й передали на переробку понад 200 тонн сміття

Пункт прийому сміття, Київ, 11 грудня 2018 року

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Активісти громадської організації «Україна без сміття» відзвітували, що у 2018 році зібрали й передали на переробку понад 200 тонн сміття.

«Зібрали цінні вторинні ресурси і передали на переробку: 96 тонн паперу, 108 тонн скла, 48 тонн різних пластиків, до 10 тонн металевої тари. Одягу і взуття – понад 10 тонн, понад 3 тонн батарейок», – розповіли активісти.

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Водночас в організації розповіли про фінансові проблеми: за рік їм вдалося залучити 3,1 мільйона гривень, при цьому витрати сягнули майже 4,2 мільйона гривень. У зв’язку з цим активісти започаткували кампанію зі збору коштів.

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