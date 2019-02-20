Українські активісти у 2018 році зібрали й передали на переробку понад 200 тонн сміття

Активісти громадської організації «Україна без сміття» відзвітували, що у 2018 році зібрали й передали на переробку понад 200 тонн сміття.

«Зібрали цінні вторинні ресурси і передали на переробку: 96 тонн паперу, 108 тонн скла, 48 тонн різних пластиків, до 10 тонн металевої тари. Одягу і взуття – понад 10 тонн, понад 3 тонн батарейок», – розповіли активісти.

Водночас в організації розповіли про фінансові проблеми: за рік їм вдалося залучити 3,1 мільйона гривень, при цьому витрати сягнули майже 4,2 мільйона гривень. У зв’язку з цим активісти започаткували кампанію зі збору коштів.