Євросоюз готовий відтермінувати Brexit – проект рішення

Європейський союз погоджується на нове перенесення дати виходу Великої Британії з об’єднання, ідеться в проекті рішення саміту ЄС, який цитує агентство Reuters.

10 квітня саміт ЄС має визначити нову дату Brexit. У проекті рішення йдеться, що Велика Британія має провести на своїй території вибори в Європарламент у травні, а якщо не зробить цього, то 1 червня повинна буде залишити ЄС.

Раніше 9 квітня британський парламент 420 голосами проти 110 схвалив пропозицію прем’єр-міністра Терези Мей, щоб попросити Євросоюз перенести дату виходу країни з ЄС з 12 квітня на 30 червня.

Це сталося після того, як парламент остаточно схвалив законопроект, що вимагає від прем’єра домагатися перенесення дати Brexit, щоб уникнути виходу з ЄС без угоди.

Кабінет Мей веде переговори з опозиційними лейбористами про вироблення компромісного підходу до Brexit, проте вони відкладені до четверга, тобто до завершення саміту ЄС.