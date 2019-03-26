Європарламент підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника

Європейський парламент підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з квітня 2021 року. За пропозицію проголосували 410 депутатів, 192 виступили проти.

Це голосування не є остаточним. В Європейському союзі ще мають обговорити це питання, зокрема вирішити – скасовувати перехід на зимовий чи на літній час.

12 вересня 2018 року Європейська комісія запропонувала країнам Європейського союзу назавжди відмовитися від сезонної зміни літнього і зимового часу з 2019 року. На початку березня 2019-го в Європарламенті запропонували перенести цей термін на 2021 рік.

Україна перейде на літній час 31 березня. У 2011 році Верховна Рада України намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, щоб повторити схожий крок Росії, але ця постанова була скасована.

В Україні літній час уперше формально з’явився 1916 року – його запровадила Австро-Угорщина, до якої входила західна частина України. 1917 року його запровадив і Тимчасовий уряд Російської республіки, до якої тоді належала інша, більша частина України.

Після низки радянських експериментів із часом літній час стали знову регулярно застосовувати в Україні як на той час частині СРСР із 1981 року.

На початку 1990-х років Україна експериментувала з відмовою від сезонного переходу на літній час, але потім відновила його 1992 року «з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи», і «згідно з рекомендаціями Європейської економічної комісії ООН».

Уперше перехід на літній час здійснили в кількох європейських країнах у 1916 році. Ідея полягає у кращому використанні світлого часу дня, а відтак в економії – в часи Першої світової війни йшлося про заощадження вугілля, в пізніші часи про електроенергію. Водночас такої економії практично немає в місцевостях, розташованих ближче до екватора, та у приполярних регіонах, де сезонний час не має економічного сенсу.

Практика щорічного переходу на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах, на всій їхній площі чи частково. При цьому близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.