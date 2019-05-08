Британія неохоче готується до виборів Європарламенту, яких сподівалася уникнути

Уряд Великої Британії визнав, що через затягування «Брекзиту» країна буде вимушена брати участь у виборах до Європейського парламенту 23 травня.

Британія на референдумі 2016 року проголосувала за вихід з Європейського союзу і повинна була офіційно припинити членство 29 березня цього року.

Ми хотіли б опинитися в ситуації, в якій депутатам Європейського парламенту від Сполученого Королівства ніколи не доведеться сідати у депутатські крісла

Але прем’єр-міністр Тереза Мей була змушена домовлятися з Брюсселем про відкладення, бо у британському парламенті не знайшлося досить голосів для ратифікації угоди з ЄС про умови припинення членства в ЄС.

Тепер Британія має час на залагодження процедури «Брекзиту» до 31 жовтня, але уряд, контрольований Консервативною партією, каже, що сподівається зробити це швидше, зокрема через можливу домовленість з опозиційною Лейбористською партією.

Затягування з «Брекзитом» означає, що британські громадяни і далі мають своїх представників у структурах ЄС і повинні брати участь у цих виборах депутатів до Європейського парламенту.

Проте чільний представник британського уряду Девід Лідінґтон висловив сподівання, що обраним від Британії євродепутатам не доведеться приступати до виконання обов’язків.

«Ми подвоїмо зусилля.., щоб затримка після того була якомога коротшою. В ідеалі ми хотіли б опинитися в ситуації, в якій депутатам Європейського парламенту від Сполученого Королівства ніколи не доведеться сідати у депутатські крісла», – сказав Лідінґтон, якого називають фактичним заступником прем’єр-міністра.

Що таке Європейський парламент?

Європейський парламент – це законодавчий орган Європейського союзу, куди депутатів обирають прямим голосуванням.

У Європарламент обирають 751 депутата, які є представниками 510 мільйонів громадян із 28 країн організації.

Євродепутати розробляють і затверджують закони, що діють в усіх країнах ЄС.

Європарламент також наглядає за роботою виконавчого органу ЄС, Європейської комісії.

Останні опитування показують, що на цих виборах європейці серед найважливіших питань називають питання економіки й боротьби з безробіттям, а також проблеми імміграції.

Також на провідних місцях для виборців у Європі питання кліматичних змін та боротьби з тероризмом.

Від Великої Британії у Європейський парламент зазвичай обирають 73 євродепутатів.

Європарламент вирішив, що після британського виходу з ЄС 46 депутатських місць будуть скасовані, а решта 27 – розподілені між іншими країнами Євросоюзу.