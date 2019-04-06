Брекзит: Британці почали отримувати паспорти без згадки про Євросоюз

Уряд Великої Британії почав видавати паспорти без слів «Європейський союз» на обкладинці попри те, що офіційно вихід країни зі складу ЄС ще не відбувся, повідомляють британські ЗМІ.

Користувачка Twitter на ім’я С’юзан Хіндл Берон оприлюднила фото свого нового паспорта, зазначивши, що на ньому немає згадки про Євросоюз. Вона звернулася до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії із питанням, чому її новий паспорт не відображає членства в Євросоюзі, хоча де-юре країна ще не вийшла з блоку.

При цьому ще наприкінці березня МВС Об’єднаного королівства повідомило, що видалення слів «Європейський союз» з обкладинки паспорту є одним з етапів реформування всієї паспортної системи. Очікується, що наприкінці 2019 року британці почнуть отримувати блакитні паспорти старого зразка.​

При цьому, як пояснюють в уряді, паспорти зі згадкою про ЄС, які були надруковані раніше, все ще будуть видаватися громадянам, однак британці не зможуть обрати, який саме документ отримати, а юридичної різниці між ними не буде.

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Наразі очікується, що Велика Британія має залишити Європейський союз 12 квітня. Але жодної угоди про вихід з Європейського союзу не було схвалено депутатами британського парламенту, тож прем’єр-міністр Об’єднаного королівства Тереза Мей звернулася до Європейського парламенту з проханням відкласти «Брекзит» до 30 червня 2019 року.

4 квітня Палата громад парламенту Британії проголосувала за подальше перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, щоб уникнути «Брекзиту» без угоди з ЄС. Документ передбачав зобов’язати прем’єр-міністра попросити про це офіційний Брюссель.