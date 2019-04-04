Парламент Британії проголосував за подальше перенесення «Брекзиту»

Палат громад – нижня палата британського парламенту – проголосувала за подальше перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, щоб уникнути «Брекзиту» без угоди з ЄС. Документ передбачає зобов’язати прем’єр-міністра попросити про це офіційний Брюссель.

Щоб закон був ухвалений, його має схвалити верхня палата лордів. Але остаточне рішення про перенесення дати і умов виходу ухвалить Євросоюз, повідомляє BBC.

Днями Тереза Мей заявила, що на саміті ЄС 10 квітня знову попросить Євросоюз про відстрочку «Брекзиту». Прем’єр сподівається, що прийняття її плану дозволить відкласти вихід тільки до 22 травня. Євросоюз буде обговорювати ситуацію на екстреному саміті 10 квітня.

Раніше 3 квітня палата громад висловилася проти третьої серії голосувань щодо альтернатив проекту угоди з Євросоюзом про умови виходу з ЄС.

Британці проголосували за вихід з Євросоюзу влітку 2016 року. Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і має стати першою країною, яка його залишить. Законопроект про «Брекзит» передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в Європейський союз, а також заміну законів Євросоюзу британськими.

Спочатку Британія мала вийти з ЄС 29 березня. Пізніше Брюссель погодився перенести цей термін на 12 квітня. Якщо країна не вийде з об’єднання до 22 травня, їй доведеться брати участь у виборах до Європарламенту, які пройдуть 23-26 травня.