Британський парламент взяв на себе контроль за процесом «Брекзиту»

Британський парламент проголосував за те, щоб взяти під свій контроль процес «Брекзиту», і має намір провести серію голосувань щодо альтернативних шляхів виходу Великої Британії з Євросоюзу.

За таке рішення проголосували 329 депутатів Палати громад, проти виступили 302 парламентаріїв, пізно ввечері 25 березня.

Низка голосувань має відбутися 27 березня, вони не будуть обов'язковими для виконання уряду.

Як варіанти виходу з кризи у зв’язку з «Брекзитом» розглядаються, зокрема, вихід з ЄС без угоди, відмова від «Брекзиту» чи проведення другого референдуму.

Уряд прем’єра Терези Мей пообіцяв «конструктивно долучитися» до процесу, але не взяв на себе зобов’язання схвалювати все, що вирішать законодавці.

Читайте також: Британія: в Лондоні сотні тисяч вимагали нового референдуму щодо виходу з ЄС

Раніше Мей заявляла, що ще не має підтримки парламенту для проведення важливого третього голосування щодо своєї угоди з «Брекзиту».

Вона наголосила, що не дасть парламентові можливості самостійно вирішувати, що буде далі в питанні виходу Британії з ЄС.

Євросоюз дав Мей час до 12 квітня, щоб отримати підтримку депутатів щодо угоди, якої вона досягла з Брюсселем, або знайти ефективну альтернативу, яка може включати тривалу затримку у виході Великої Британії з ЄС. Британія тоді залишить блок 22 травня.

Рішення про вихід Британії з ЄС ухвалили на референдумі 2016 року, але представники Мей не змогли домовитися з Брюсселем з приводу угоди, що є прийнятною для всіх партій парламенту.