Британія: в Лондоні сотні тисяч вимагали нового референдуму щодо виходу з ЄС

У столиці Великої Британії Лондоні сотні тисяч людей із усієї країни зібралися з вимогою провести новий референдум щодо членства країни в Європейському союзі після того, як дотеперішні зусилля влади виконати результати первісного референдуму і домовитися про вихід із ЄС призвели до політичного паралічу.

Перед демонстрантами виступила низка політиків, які виступають проти виходу країни з ЄС, серед них перший міністр (голова регіонального уряду) Шотландії Нікола Стерджен, мер Лондона Садік Хан чи заступник лідера опозиційної Лейбористської партії Том Вотсон, а також низка парламентарів, які через незгоду з курсом уряду консерваторів і недостатньою, на їхню думку, активністю опозиційних лейбористів вийшли з двох найбільших партій, Консервативної і Лейбористської.

Кількість демонстрантів не відома: агентства пишуть про «сотні тисяч», поліція заявила, що відмовляється оцінювати цю кількість. Організатори заявили про майже мільйон учасників, але перевірити це твердження неможливо.

Також станом на ранок 23 березня електронна петиція до уряду і парламенту з вимогою скасувати вихід Британії з ЄС і залишитися в Євросоюзі, започаткована 20 березня, набрала понад 4 мільйони підписів, і це число далі швидко зростає: на вечір 23 березня там було вже майже 4,7 мільйона підписів. Для того, щоб парламент був зобов’язаний розглянути її, було достатньо 100 тисяч підписів за півроку.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей уже не раз відкидала можливість і відмови від виходу з ЄС, і нового референдуму після того, як у першому, в червні 2016 року, 17,4 мільйона виборців, або 52 відсотки його учасників, проголосували за вихід країни з ЄС, а за те, щоб залишитися, проголосували 16,1 мільйона (або 48 відсотків учасників). Раніше цього місяця парламент більшістю голосів теж проголосував за те, що нового референдуму не має бути.

Але події останніх днів змінили ситуацію. Європейський союз погодився дещо відкласти дату виходу, яка спершу була встановлена на 29 березня, через те, що Британії все не вдається затвердити принципи цього виходу, і в людей з’явилася надія, що вони таки можуть домогтися нового всенародного голосування.

ЄС погодився надати Лондонові два варіанти відкладення терміну: до 22 травня – за умови, що Мей таки зможе провести через парламент свою укладену ще минулого року угоду з Євросоюзом про умови виходу, – або ж, якщо парламентарі втретє відхилять цей договір, до 12 квітня – в такому разі Британія має або розробити принципово новий вихід із ситуації – наприклад, відмовитися від виходу з Євросоюзу взагалі, призначити новий референдум про це чи домогтися широкої міжпартійної згоди в парламенті про цілком інший спосіб виходу країни з Євросоюзу, – або вийти з ЄС узагалі без ніякої домовленості. Ще одна теоретична можливість для Лондона – попросити ЄС про ще одне відкладення, але в такому разі Британії доведеться взяти участь у травневих виборах нового складу Європарламенту.

Британський парламент уже двічі відхиляв домовлений урядом країни з ЄС договір про умови виходу, у Євросоюзі ж кажуть, що про нові угоди домовлятися не будуть. Як вважають, у разі третьої спроби наступного тижня цей договір може провалитися знову. Мей заявляє, що, можливо, й не буде подавати договір на новий розгляд, якщо відчуватиме, що він так і не має підтримки.