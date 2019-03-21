Євросоюз погодився відкласти Brexit до 22 травня за умови, що парламент Британії підтримає угоду Мей – ЗМІ

Європейський союз погодився перенести дату Brexit за умови, що британський парламент до 29 березня схвалить угоду прем’єр-міністра Терези Мей з Брюсселем. У цьому випадку Лондон може відкласти вихід з ЄС до 22 травня, повідомляє Reuters з посиланням на проект угоди за підсумками саміту в Брюсселі.

На 22 травня заплановані також вибори до Європарламенту.

Якщо Великобританія не вийде з ЄС до цього часу, то її представники також будуть обрані, що ускладнить Brexit.

Саме перенесення терміну виходу Великобританії з ЄС є головною темою дводенного саміту, який сьогодні почався у столиці Бельгії. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей раніше попросила відкласти Brexit до 30 червня.

Спочатку вихід Сполученого королівства з ЄС був запланований на 29 березня. Однак британські депутати відкинули план виходу країни з Євросоюзу, представлений Терезою Мей.

При цьому парламент також проголосував проти виходу з ЄС без угоди.

У Брюсселі вважають, що відтермінування «Брекзиту» неприйнятне без конкретного плану з боку британського уряду. Крім цього, для перенесення дати потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу відбувся в червні 2016 року. За вихід з ЄС висловилися близько 52% тих, хто проголосував.

Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і може стати першою країною, яка його залишить. Законопроект про «Брекзит» передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в Європейський союз, а також заміну законів Євросоюзу на британські.