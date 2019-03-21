Британія: вихід із ЄС може ненадовго відсунутися в часі

Лондон – Британський прем’єр-міністр Тереза Мей оголосила, що проситиме Європейський союз відкласти дату виходу з нього Великої Британії, яка була запланована на 29 березня. Керівник британського уряду звинуватила у несхваленні угоди про вихід країни з ЄС депутатів британського парламенту, чия непоступливість, за словами прем’єра, змусила її знов звертатися до керівництва Євросоюзу з проханням відтермінувати дату виходу Британії з ЄС на 3 місяці, себто до кінця червня поточного року.

У зверненні до країни прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей визнала в середу, що необхідність клопотати перед Євросоюзом щодо подовження переговорного процесу про вихід Британії з ЄС стала питанням, через яке вона особисто глибоко шкодує. Водночас Мей і надалі стверджує, що саме це подовження має допомогти втілити Brexit у життя.

Це звернення Мей стало наслідком чергового дня палких і емоційних дискусій у британському парламенті. Тереза Мей у запалі навіть натякнула, що радше подасть у відставку, аніж відкладе Brexit на довший, ніж три місяці, період. Тереза Мей також знов наголосила на своїй налаштованості виконати плани повного виходу Британії з ЄС.

«Британське суспільство вже має досить всього цього. І я на боці британців. Суспільство нас зобов’язало здійснити Brexit – і це, власне, те, на що я серйозним чином налаштована. Довше за часом відкладення виходу з ЄС лише надаватиме політикам більше часу для суперечок», – заявила прем’єр-міністр Тереза Мей.

«Ви хотіли б, аби цю стадію процесу Brexit-у було пройдено. Я погоджуюсь із цим. Я – на вашому боці»

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Подовження дати виходу Британії з ЄС поза межі 30 червня, у свою чергу, означатиме, що країна змушена буде брати участь у виборах до Європейського парламенту, що, за словами Терези Мей, є цілковито неприпустимо. Вибори мають відбутися наприкінці травня, а новообраний склад Європарламенту має вперше зібратися в липні; місця, які раніше були відведені Британії, вже перерозподілені між іншими країнами ЄС.

При цьому в Євросоюзі є й думка, що якщо Британія не братиме участі в цих виборах, вона має залишити ЄС іще до першого дня виборів, тобто до 23 травня. Принаймні, на зустрічі послів країн-членів ЄС пізно ввечері у середу більшість висловилась за надання Британії саме такого, дещо коротшого подовження крайнього терміну – тільки до 22 травня.

Загалом, звернення Мей у парламенті спричинило активні припущення, що прем’єр-міністр таки подасть у відставку, якщо парламент знов, уже втретє цього року, відкине у ході голосування її план Brexit-у.

Втім, схоже, не все так просто і з власне подовженням дати виходу Британії з ЄС поза межі 29 березня. Відповідаючи на лист Мей щодо відсунення у часі крайнього терміну, голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС погодиться надати таке подовження лише у випадку, коли Палата громад британського парламенту таки схвалить угоду про Brexit прем’єра Терези Мей.

«Пропозиції британського прем’єр-міністра щодо подовження дати виходу з ЄС до 30 червня створює низку питань правничого і політичного характеру. Все це обговорюватиметься на саміті ЄС у четвер», – заявив голова Європейської ради Дональд Туск.

«Моя повна заява після отримання листа від прем’єр-міністра Мей із клопотанням про відтермінування статті 50»

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Сьогодні Тереза Мей долучилась до керівників країн-членів ЄС у Брюсселі, де перед вечерею має бути винесено рішення щодо подовження крайнього терміну Brexit-у. При цьому самої Терези Мей не буде в тій кімнаті, коли буде виголошуватись рішення Європейського союзу.

«Падіння Британії у прірву»

А у Лондоні напередодні 29 березня британський уряд розглядатиме варіанти того, у який саме спосіб знов, уже втретє, винести на розгляд парламенту план Brexit-у Терези Мей. Також важливим завданням британського керівництва буде винесення на голосування обох палат парламенту питання про зміну дати виходу країни з ЄС. При цьому відтермінування дати Brexit-у має бути погоджено з Євросоюзом, бо ж і надалі дата виходу з ЄС у законодавчому порядку затверджена саме на 29 березня.

У разі, якщо парламент знов відкине її план Brexit-у, Тереза Мей змушена буде знов подати клопотання про значно більше подовження крайньої дати, що, у свою чергу, може спричинити скликання ще одного надзвичайного саміту ЄС.

Тим часом колишній генеральний прокурор Великої Британії Домінік Ґрів заявив, що нині країна «перебуває на позначці 23 година 59 хвилин». Як на Ґріва, уряд блискавично втрачає довіру британців.

«Довіра до уряду серйозним чином зменшується. Кредит довіри вичерпується, і якщо прем’єр-міністр таки не візьметься за голову і не стане здійснювати якісь інші кроки, відмінні від того, що робилося дотепер, ми всі полетимо у прірву. Але найгіршим є те, що ми на це заслуговуємо», – заявив колишній генеральний прокурор Великої Британії Домінік Ґрів.

Домінік Ґрів: «Я ніколи так не соромився бути членом Консервативної партії»