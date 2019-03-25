Мей збирає засідання уряду через Brexit

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей сьогодні проведе засідання уряду, яке може визначити долю Brexit і самої очільниці уряду.

Мей зустрінеться з високопоставленими міністрами, деякі з яких, як повідомляють місцеві ЗМІ, намагаються усунути її з посади. Вони обговорюватимуть проведення так званих «сигнальних голосувань» у парламенті, які могли б подолати кризу з виходом Британії з Європейського союзу. Таким чином уряд намагається визначити підтримку різних варіантів Brexit.

За даними ЗМІ, варіанти для голосування будуть наступні: угода про вихід з ЄС, укладена Мей, Brexit без угоди; відміна Brexit та проведення другого референдуму з цього питання.

Спочатку вихід Сполученого королівства з ЄС був запланований на 29 березня. Однак британські депутати відкинули план виходу країни з Євросоюзу, представлений Терезою Мей. При цьому парламент також проголосував проти виходу з ЄС без угоди.

22 березня лідери Європейського союзу погодилися перенести вихід Великобританії з блоку. Як домовилися учасники дводенного саміту в Брюсселі, відстрочити Brexit можна буде за двома сценаріями – до 22 травня, якщо британські парламентарі таки схвалять проект угоди, яку пропонує прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Якщо ж Палата громад знову відкине проект угоди, Лондон має повідомити про свої подальші дії до 12 квітня.

На минулих вихідних у Лондоні сотні тисяч людей пройшлися маршем, закликаючи провести новий референдум щодо членства країни в Європейському союзі.

Окрім того станом на ранок 25 березня електронна петиція до парламенту з вимогою скасувати вихід Британії з ЄС і залишитися в Євросоюзі, започаткована 20 березня, набрала понад 5,3 мільйони підписів

Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу відбувся в червні 2016 року. За вихід з ЄС висловилися близько 52% тих, хто проголосував.

Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і може стати першою країною, яка його залишить. Законопроект про Brexit передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в Європейський союз, а також заміну законів Євросоюзу на британські.