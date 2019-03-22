Лідери ЄС погодилися перенести Brexit

Лідери Європейського союзу погодилися перенести вихід Великобританії з блоку.

Як домовилися учасники дводенного саміту в Брюсселі, відстрочити Brexit можна буде за двома сценаріями – до 22 травня, якщо британські парламентарі таки схвалять проект угоди, яку пропонує прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

Якщо ж Палата громад знову відкине проект угоди, Лондон має повідомити про свої подальші дії до 12 квітня.

Мей погодилась на запропоновані умови і закликала британських парламентарів підтримати її план.

Прем’єр-міністр Великобританії раніше попросила відкласти Brexit до 30 червня.

Спочатку вихід Сполученого королівства з ЄС був запланований на 29 березня. Однак британські депутати відкинули план виходу країни з Євросоюзу, представлений Терезою Мей.

При цьому парламент також проголосував проти виходу з ЄС без угоди.

У Брюсселі вважають, що відтермінування Brexit неприйнятне без конкретного плану з боку британського уряду. Крім цього, для перенесення дати потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу відбувся в червні 2016 року. За вихід з ЄС висловилися близько 52% тих, хто проголосував.

Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і може стати першою країною, яка його залишить. Законопроект про Brexit передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в Європейський союз, а також заміну законів Євросоюзу на британські.