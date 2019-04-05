Четверта спроба: Чому Брекзит досі не відбувся?

Вихід Британії з Євросоюзу, який повинен був відбутися 29 березня, відкладається. ЄС дав Лондону час до 12 квітня, щоб затвердити план виходу – інакше Брекзит відбудеться взагалі без плану. У Британії заговорили про можливість повторного референдуму.

Яка головна причина того, що Брекзит не відбувся? Чому Європейський союз прийняв рішення дати Лондону відстрочку? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили голова громадської організації Центр UA, колишній віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук та американський політолог Пітер Залмаєв.

– Олеже, цій епопеї вже третій рік, коли з невеликою перевагою британці вирішили лишити ЄС. Крайній термін був 29 березня, це обговорювали всім світом. Брекзит не відбувся, ЄС дав час Лондону вирішити, що робити. На ваш погляд, яка головна причина того, що Брекзит не відбувся вчасно?

Олег Рибачук: Потрібно шукати першоджерела. Коли один з британських прем’єрів пообіцяв референдум з цього питання, бо треба було виграти вибори. Потім прийшов час, коли раптом тему вже вкинули інші політичні сили, з іншою метою.

Для нас є декілька уроків. В Україні зараз теж йде розмова про референдуми. Загалом після того, як в результаті референдуму Гітлер прийшов до влади у Німеччині, там слово референдум – це фактично табу. Найбільш ефективний інструмент демократії, референдум – це у Швейцарії, через її особливості.

Для нас це не менша загроза, ніж у Британії. Культура референдумів потребує певних традицій, яких у нас немає. Коли політики обіцяють суспільству, що все буде визначати воно, то виникає питання, для чого вони тоді обираються. Це вікова демократія. І тут вони нарвалися на виклик цим традиціям. З одного боку, пообіцяли. Той, хто обіцяв, сподівався, що до цього моменту ніколи не дійде.

Потім коли вже пішов сам референдум, раптом були використані цікаві технології, втрутилися цікаві люди, цікаві спонсори. Голосували цікаво. Ми свідки серйозного випробування демократії. Британія стає заручницею меншості, яка з різних причин зробила свій вибір, а тепер більшість упирається. А ці вікові британські традиції заважають переглянути. Думаю, що це декілька факторів одночасно і в той момент, коли Євросоюз переживає певну кризу.

Якби зараз зробити ще один референдум, переважна більшість британців відмовилася б від Брекзиту

Єдине позитивне тут для мене те, що ті зовнішні сили, які сплять і бачать Євросоюз розваленим, розраховували на ефект доміно. Я впевнений, якби зараз зробити ще один референдум, переважна більшість британців відмовилася б від Брекзиту.

– На ваш погляд, найголовніше, чому Британія не може домовитися всередині, на яких умовах лишати Євросоюз? І створюється враження, що британці це відкладають.

Олег Рибачук: Правильне враження. Лондон це не тільки столиця Сполученого Королівства... А це ще була фінансова столиця світу, цієї півкулі. І рішення про Брекзит вже вивело з Лондона компанії. Фінансова столиця переходить у Франкфурт і ця ціна вже заплачена лондонцями.

Вони з одного боку європейці, з іншого боку, у них зберігалося острівна свідомість. Це мало певні переваги. Але Лондон економічно й фінансово дуже вигравав від того, що він був у Європі. Лондон балансував споконвічну «дружбу» між Німеччиною та Францією. Це два постколоніальних монстри в Європі. Коли вони діяли злагоджено, Європа відчувала себе впевнено. Присутність Лондона, за яким завжди традиційно стояли американці, робило конструкцію міцною. Зараз ця конструкція захиталася.

Окрім того, у травні будуть вибори до Європарламенту. Взагалі ця конструкція Євросоюзу зараз під випробуванням.

Пітер Залмаєв: Головна причина у тому, що Великобританія відчуває величезне розчарування та відчуття провалу всього проекту Брекзит, хоча не всі у цьому зізнаються.

За деякими соцопитуваннями, велика частина серед тих, хто проголосував за Брекзит, вже про це шкодує

За деякими соцопитуваннями, велика частина серед тих, хто проголосував за Брекзит, вже про це шкодує. І людина на чолі цього процесу, прем’єр-міністр Тереза Мей, сама була з самого початку проти.

Мабуть, це найбільший провал великобританської державності за весь час післявоєнної епохи.

– Пітере, а куди поділися люди, які стояли на чолі цього процесу? Організація референдуму, агітація. Чи несуть вони за це відповідальність?

Пітер Залмаєв: Вони всі несуть відповідальність, тільки ніхто про це поки що не зізнавався.

– Ви казали, що й ті, хто голосував за вихід Британії з Євросоюзу, зараз змінюють свою думку. Вже зібрано 6 мільйонів голосів у петиції про повторний референдум. Чого злякалися британці?

Пітер Залмаєв: Вони прокинулися у жорстокій реальності, зрозуміли, що втрачають головного торгового партнера – країни Євросоюзу. Вони розуміють абсурдність, що Великобританія на рівних двосторонніх відносинах може не тільки зберегти її нинішній економічний зріст, а й збільшити його.

– Те, що відтермінували вихід з Євросоюзу Британії на 12 квітня – це було політичне рішення, не було продемонстровано жорсткої позиції. Чому ЄС тримається за Британію?

Олег Рибачук: Я з цього починав. Британія в Євросоюзі – це якір під європейським пароплавом і коли штормить, цей якір тримав. Ця довговічна практика міністерства закордонних справ, це, напевне, найбільш досвідчене міністерство закордонних прав у Європі. Для європейських політиків дуже важливо мати такого партнера.

– Ставлення Євросоюзу до Брекзиту змінюється. Перші реакції були такі, що йдете у конкретну дату й не днем довше. А потім ми побачили пом’якшення зі сторони Євросоюзу.

Олег Рибачук: Пом’якшення це не ознака слабкості Євросоюзу, вони дають шанс британським політикам. Але ми бачимо проблему саме всередині тієї ж керівної практики.

Чотири варіанти Брекзиту були провалені. Це говорить про дуже системну кризу

Чотири варіанти Брекзиту були провалені. Це говорить про дуже системну кризу. У Євросоюзу карти зараз в руках. Чи вони хочуть демонстративно принизити Британію? Напевне, ні. Але відкладати рішення нескінченно теж не можуть.

Для України Євросоюз стає ще більш привабливим, тому що ми бачимо як там відбуваються рішення. І з точки зору безпеки. Це не тільки НАТО, це спільнота, де є чіткі правила, стандарти.

Для майбутніх архітекторів ЄС, присутність України стає важливою. Європейські політики ніяк не можуть зрозуміти, чому українцям подобається такий складний Євросоюз. Тут є взаємний інтерес.

– 22 травня вибори до Європарламенту. На ваш погляд, це буде свято популізму?

Олег Рибачук: Це буде серйозна загроза з боку популізму. Але мені щось підказує, що Європа знайде на це відповідь.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)