Три члени уряду Мей подали у відставку через Brexit

Три члени уряду прем’єр-міністра Терези Мей заявили про відставку через незгоду з її політикою щодо виходу країни зі складу Європейського союзу. Про це повідомляє ВВС.

Піти зі своїх посад вирішили заступник міністра у справах бізнесу та промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і заступник міністра охорони здоров’я Стів Брайн.

Напередодні ввечері Палата громад британського парламенту підтримала рішення провести 27 березня серію голосувань щодо альтернативних шляхів виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Євросоюз дав Мей час до 12 квітня, щоб отримати підтримку депутатів щодо угоди, якої вона досягла з Брюсселем, або знайти ефективну альтернативу, яка може включати тривалу затримку у виході Великої Британії з ЄС. Британія тоді залишить блок 22 травня.

Рішення про вихід Британії з ЄС ухвалили на референдумі 2016 року, але представники Мей не змогли домовитися з Брюсселем з приводу угоди, що є прийнятною для всіх партій парламенту.