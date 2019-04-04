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04 Квітень 2019, Київ 22:34
Новини | Міжнародні

Єврокомісія: «жорсткий» Brexit все більш імовірний

Противники Вrexit біля парламенту Великобританії

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Ймовірність виходу Великобританії з Євросоюзу без угоди продовжує зростати. При цьому Брюссель не розуміє, що може стати альтернативою цьому варіанту, заявив заступник голови Єврокомісії Юрки Катайнен.

На думку Катайнена, так званий жорсткий Brexit можливий, оскільки парламент Великобританії не запропонував ніяких інших шляхів виходу з ЄС. Брюсселю відомо тільки про те, які рішення неприйнятні для британських депутатів, але не про те, що Лондон пропонує робити замість цього, уточнив заступник голови Єврокомісії.

Brexit: В Лондоні вимагали нового референдуму – відео
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Brexit: В Лондоні вимагали нового референдуму – відео

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2 квітня британський парламент укотре не схвалив жоден із підходів до Brexit. Угоду між Лондоном і Брюсселем, укладену в листопаді, британські парламентарі не підтримали вже на трьох голосуваннях.

4 квітня Палата громад парламенту Великобританії проголосувала за подальше перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, щоб уникнути Brexit без угоди з ЄС. Документ передбачає зобов’язати прем’єр-міністра попросити про це офіційний Брюссель.

Велика Британія мала залишити ЄС 12 квітня.

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