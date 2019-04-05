Мей просить ЄС відкласти «Брекзит» до 30 червня

Прем’єр Великої Британії Тереза Мей просить Європейський союз відкласти вихід її країни з ЄС до 30 червня з можливістю скорочення цього періоду в разі, якщо парламент підтримає пропоновану нею угоду про «Брекзит».

Відповідного листа Мей 5 квітня направила голові Європейської ради Дональдові Туску.

Напередодні західні агентства цитували європейських чиновників, які заявили, що Туск пропонує відкласти дату «Брекзиту» на рік з можливістю швидшого виходу.

Читайте також: Четверта спроба: Чому Брекзит досі не відбувся?

На даний час Британія має вийти з ЄС 12 квітня, раніше вихід планувався на 29 березня. Терезі Мей довелося просити про перенесення дати через те, що британський парламент не підтримав її угоду з ЄС щодо «Брекзиту».

Напередодні в Єврокомісії заявили, що ймовірність виходу Великої Британії з Євросоюзу без угоди продовжує зростати.

2 квітня британський парламент укотре не схвалив жоден із підходів до «Брекзиту».

4 квітня Палата громад парламенту Британії проголосувала за подальше перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, щоб уникнути «Брекзиту» без угоди з ЄС. Документ передбачав зобов’язати прем’єр-міністра попросити про це офіційний Брюссель.