Прем’єр Британії звільнила міністра оборони, звинувативши у витоку даних

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звільнила міністра оборони країни Ґевіна Вільямсона, пославшись на результати розслідування витоку даних про таємне урядове засідання, що було присвячене ситуації навколо китайської телекомунікаційної компанії «Хуавей».

У листі, який оприлюднила канцелярія прем’єра, Мей заявляє Вільямсонові, що існують «переконливі докази», які свідчать про його «відповідальність за розкриття без дозволу» матеріалів засідання Ради національної безпеки країни.

«Ніяких інших вартих довіри версій, які могли б пояснити цей витік даних, не було визначено», – мовиться в листі.

На місце міністра оборони призначена дотеперішня міністриня міжнародного розвитку Пенні Мордент.

Вільямсон у відповідь відкинув будь-яку свою причетність до витоку. «Я рішуче заперечую, що я був будь-яким чином причетний до цього витоку, і я певен, що повне і ретельне розслідування виправдає мене», – написав він у твітері.

Урядове розслідування було призначене минулого тижня після того, як у пресі повідомили, що Рада національної безпеки країни погодилася дозволити компанії «Хуавей» узяти участь у розбудові британської мережі бездротового зв’язку п’ятого покоління.

Суперечка виникла через те, що Сполучені Штати Америки виступають за те, щоб усі їхні союзники, і Британія серед них, виключили участь цієї компанії у створенні мереж п’ятого покоління. Вашингтон побоюється, що уряд Китаю може змусити компанію надати йому таємний доступ до всіх даних у таких мережах.