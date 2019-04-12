«Брекзит» – тепер на Гелловін: Британія знову не вийшла з ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, оголосивши, що Британія не виходить з Європейського союзу, як було заплановано, сьогодні, 12 квітня, а також залагодивши у Брюсселі новий крайній термін Brexit-у, 31 жовтня, і надалі наголошує, що «розлучення» з ЄС є її головним пріоритетом. Втім, нова дата для Brexit-у наприкінці жовтня означає, що Велика Британія напевно муситиме брати участь у виборах до Європейського парламенту у травні. Реакція на нову дату Brexit-у строката, а лідер опозиційних лейбористів Джеремі Корбін уже визначив найостанніше відтермінування як «дипломатичний провал».

Надавши прем’єрові Великої Британії Терезі Мей новий крайній термін виходу з ЄС 31 жовтня, лідери країн Євросоюзу висловили колективне сподівання, що Британія використає ці півроку, щоб врешті визначити свої пріоритети і або остаточно вийти з ЄС, або просто «забути» про Brexit. На додаток, прем’єр-міністр Мей постала перед образливою для неї перспективою повести свою країну до виборів до Європарламенту майже через три роки по тому, як було вирішено вийти з Євросоюзу. Адже Мей колись привселюдно обіцяла, що Британія більше не братиме участі у євровиборах. В ухвалі щодо нового крайнього терміну виходу з ЄС ідеться про те, що коли Британія не ратифікує угоду про «розлучення» з Євросоюзом до 22 травня, Лондон муситиме взяти участь у цих виборах. Відтак дата виборів до Європарламенту 23 травня може стати останнім днем Мей у кріслі прем’єра.

У своєму виступі у Палаті громад британського парламенту прем’єр Мей висловила глибокий жаль, що її угоду про вихід з ЄС тричі було відкинуто парламентом.

«Уся країна глибоко розчарована, що процес виходу з Євросоюзу досі не завершено», – заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Мей: «Можливості вибору, що постали перед нами, суворі, часові рамки ясні. Тож ми зараз мусимо прискорити наші зусилля, щоб досягти порозуміння щодо угоди, яка відповідає національним інтересам.

Тим часом опозиційні лейбористи переходять у наступ, і їхній лідер Джеремі Корбін дедалі частіше згадує можливість проведення передчасних виборів. Лейбористи відчувають, що наспів найзручніший час скористатися безладом на верхівці влади, пов’язаним із черговим відкладенням крайнього терміну виходу з ЄС. Джеремі Корбін визначив нове подовження Brexit-у як ілюстрацію неспроможності консервативного уряду дати собі раду у цій ситуації.

«Уже друге подовження крайнього терміну Brexit-у протягом двох тижнів – це не лише дипломатичний провал, а й чергова віха в нездатності уряду провести процес виходу з Євросоюзу», – заявив у парламенті лідер лейбористів Джеремі Корбін.

Корбін: «Деякі консерватори хочуть просто використати «брекзит», щоб влаштувати забіг на саме дно»

Лідер фракції Шотландської національної партії Іан Блекфорд взагалі закликав прем’єра Мей використати нове подовження для того, щоб організувати і провести другий референдум із питання Brexit-у.

«Зараз існує дуже реальна можливість того, що Британія зможе залишитись у Євросоюзі… Нині ми маємо більше ніж 200 днів до 31 жовтня, отож чому б прем’єр-міністрові не відкинути сміховинні пояснення, що немає досить часу для проведення другого референдуму?» – заявив лідер фракції Шотландської національної партії Іан Блекфорд.

Блекфорд: «Моя відповідь на заяву Терези Мей»

Свідченням того, що Мей є нині ціллю критики з усіх боків, стала заява у парламенті її однопартійця Білла Кеша, який звинуватив прем’єра у капітуляції перед Євросоюзом тим, що вона дозволила висунути чергову дату відтермінування Brexit-у. Депутат-консерватор Кеш закликав Терезу Мей негайно подати у відставку.

Кеш: «Я щойно закликав прем’єр-міністра подати у відставку»

Сама дата нового крайнього терміну виходу Британії з ЄС – 31 жовтня – одразу ж дістала асоціацію з химерним святом Гелловін. Такою стала найперша реакція британського суспільства на те, що привезла з Брюселя прем’єр Тереза Мей. Дедалі частіше лунають голоси, що «брекзит» починає перетворюватися на фарс, і зростає ймовірність того, що Британія взагалі з ЄС не вийде. Тож оглядачі порушують два питання.

Перше: Чи Палата громад британського парламенту проголосує за нову угоду про вихід з ЄС, що її подасть Тереза Мей? Відповідь тут майже напевно – «Ні». Останнього разу, коли Тереза Мей намагалась дістати схвалення її плану, вона не добрала 30 голосів до абсолютної більшості, яка була їй потрібна. Цього разу схоже, що підтримка може бути ще меншою.

І друге запитання: Чи Євросоюз погодиться надати після цього ще одне подовження крайнього терміну навіть поза 31 жовтня? Це теж вважають цілком імовірним.

Переважну реакцію верхівки британської політики на новини, які привезла Тереза Мей із Брюсселя про «Брекзит на Гелловін», можна підсумувати як чергове глибоке розчарування. Водночас Мей, погодившись із новим відкладенням терміну, порушила одну зі своїх головних обіцянок – подати у відставку , якщо крайній термін виходу з ЄС знов буде відсунуто в часі.

Втім, згідно з джерелами всередині її власної Консервативної партії, Тереза Мей цілком може не дожити навіть до кінця травня на посадах не лише прем’єр-міністра, а й голови нині владної Консервативної партії. А тим часом опозиційна Лейбористська партія дедалі гучніше висуває ідею нових парламентських виборів.