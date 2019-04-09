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09 Квітень 2019, Київ 07:31
Новини | Міжнародні

Британський парламент проголосував за відстрочку «Брекзиту» до 30 червня

Протестувальниця на підтримку ЄС відпочиває на лавці навпроти будівлі парламенту в Лондоні, 8 квітня 2019 року

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Британський парламент схвалив закон, який дозволяє продовжити прохання прем’єр-міністра Терези Мей щодо відкладення «Брекзиту» з боку ЄС до 30 червня.

Раніше Мей просила ЄС продовжити нинішній крайній термін 12 квітня, коли Британія автоматично мала покинути блок – чи то зі схваленням британського парламенту, чи без нього.

Розділений британський парламент вже тричі відхиляв угоду Мей щодо «Брекзит» і ЄС минулого місяця погодився перенести її з 29 березня на 12 квітня.

Закон, ухвалений пізно ввечері 8 квітня, зобов’язує уряд Мей провести консультації з парламентом 9 квітня, а 10 квітня попросити Брюссель про надзвичайний саміт щодо подальшої відстрочки.

Тереза ​​Мей прилетить до Берліна вранці 9 квітня, а ввечері відбуде до Парижа
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Мей зустрінеться з Макроном і Меркель напередодні обговорення «Брекзиту» з ЄС

Сьогодні Тереза Мей планує відвідати Париж і Берлін, щоб представити свою угоду для подальшого відтермінування «Брекзиту» президентові Франції Емманюелю Макрону і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Всі інші 27 лідерів ЄС мають дати подальшу відстрочку. Чимало лідерів Євросоюзу хочуть більш тривалого відкладення у часі «Брекзиту», аніж просила Тереза Мей, – 30 червня.

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