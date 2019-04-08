Мей зустрінеться з Макроном і Меркель напередодні обговорення «Брекзиту» з ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 9 квітня зустрінеться з лідерами Німеччини і Франції. Зустрічі пройдуть напередодні екстреного саміту в Брюсселі щодо «Брекзиту». Про це повідомляють представники канцлера ФРН Анґели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона.

Тереза Мей прилетить до Берліна вранці 9 квітня, заявив речник Меркель Штефен Зайберт. За його словами, пріоритетом для Німеччини залишається стабільність у майбутніх відносинах країн, що залишаються в Євросоюзі. Відносини між Німеччиною і Великою Британією після виходу останньої з Євросоюзу повинні залишатися «близькими і дружніми», заявив речник Меркель.

Також повідомляється, що після переговорів у Берліні Тереза Мей того ж дня ввечері прибуде до Парижа. У Єлисейському палаці заявили, що прем’єр Британії обговорить тему «Брекзиту» з Емманюелем Макроном. Про подробиці переговорів із президентом Франції не повідомляють.

Минулого тижня Тереза Мей запропонувала голові Європейської ради Дональду Туску перенести «Брекзит» на 30 червня. Лідери ЄС повинні розглянути цей запит на саміті 10 квітня. Якщо вони дадуть відповідь відмовою, Британії загрожує вихід з ЄС 12 квітня без будь-якої угоди.

Євросоюз, зі свого боку, готовий запропонувати Британії перенести «Брекзит» відразу на рік, із тим, що в разі схвалення угоди з ЄС дата може бути перенесена на більш ранній термін. Як пише агентство Reuters, таку пропозицію готує Дональд Туск.

Британська Палата громад минулого тижня перевагою в один голос ухвалила спеціальний законопроект, який зобов’язує прем’єра попросити про відстрочку «Брекзиту», щоб уникнути виходу з ЄС без угоди. При цьому депутати вже тричі відмовилися схвалити угоду про вихід Британії з ЄС і не змогли запропонувати будь-якого альтернативного підходу до «Брекзиту».

Спочатку «Брекзит» мав відбутися 29 березня, на даний момент він відстрочений до 12 квітня.