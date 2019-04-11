Лідери ЄС домовилися продовжити термін Brexit до 31 жовтня

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Мей погодилася з умовами ЄС щодо терміну відстрочки і це дасть «додаткові 6 місяців для Великобританії, щоб знайти найкраще з можливих рішень».

У підсумках саміту ЄС йдеться, що Великобританія повинна «утримуватися від будь-яких заходів», які загрожують ключовим проектам ЄС. Ця умова спрямована на те, щоб перешкодити Британії використовувати своє право вето на ініціативи в Брюсселі протягом періоду продовження.

Лідери ЄС планують зустрітися ще раз у червні, щоб оцінити ситуацію.

Британія може покинути ЄС і раніше, якщо в парламенті Великобританії буде створена коаліція більшості, що підтримає укладену торік з ЄС угоду про вихід.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив 11 квітня, що Brexit без угоди буде «повною катастрофою», тому Брюссель зробить все можливе, щоб уникнути такого сценарію.

Саміт у Брюсселі був скликаний з метою втримати Великобританію від виходу з ЄС 12 квітня без угоди після того, як британський парламент тричі відхилив угоду Мей.