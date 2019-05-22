ЄС під загрозою, голосування за популістів є голосуванням за Путіна – європарламентар Ґі Вергофстадт

Напередодні виборів до Європейського парламенту один із провідних європейських політиків, лідер депутатської групи Європейського Парламенту, Ґі Вергофстадт виступив із застереженнями про загрозу існуванню Європейського Союзу. Він стверджує, що євроскептики, популісти залежні від Кремля і просувають потрібні Путіну ідеї.

Авторитетний європейський політик Ґі Вергофстадт, колишній прем’єр-міністр Бельгії, який очолював «Альянс лібералів та демократів за Європу» у Європарламенті минулого скликання, у низці своїх інтерв’ю світовим ЗМІ стверджує, що європейські праві партії та популісти залежні від Кремля.

Ідеї європейських популістів, які водночас є і євроскептиками, на його думку, є результатом маніпуляцій з боку Росії.​

«Це завжди Росія. Говоримо про Фаража (лідер новоствореної британської «Партії Брекзиту» Найджел Фараж) – це Росія. На довершення ви маєте жорсткого брекзитера, який хоче стати лідером Консервативної партії. Чи у мене забагато підозр? Я бачу реальне організоване намагання повністю знищити європейський проект», –заявив колишній бельгійський прем’єр-міністр газеті Times.

На які небезпеки вказують соцопитування?

В інтерв’ю CNN Вергофстадт наполягає також, що Європа зараз бореться за своє майбутнє, якому, за його словами, загрожують руйнівні внутрішні сили, а також зовнішні чинники.

Він підтверджує свою категоричну незгоду з націоналістами, які наголошують на важливості національних держав і переконує, що окремі європейські країни не здатні будуть захистити свої інтереси у світі, де, на його думку, панують наддержави.

Ґі Вергофстадт сказав американській телемережі: «Китай – це імперія. Індія – це імперія. США – це імперія. Нам потрібно створити такий Європейський Союз, який був би здатний захищати наші інтереси».

«Йдеться, що Путін, китайські керівники, Трамп будуть вирішувати, як нам жити, наші стандарти. Деякі націоналісти кажуть «ми проти глобалізації», але те, що вони роблять, ще гірше», – цитує політика CNN.

Вергофстадт висловлює велику стурбованість тим, що опитування громадської думки вказують на можливість успіху на європейських виборах ультраправих, націоналістичних та євроскептичих партій.

Серед таких сил він називає французьке «Національне зібрання» Марін Ле Пен, італійську «Лігу» Маттео Сальвіні, австрійську «Партію свободи» та інші.

«Окрім євроскептицизму та ксенофобії, правопопулітські лідери також об’єднані обожнюванням російського президента Володимира Путіна. Їхні заяви лунають так, ніби їх видали прямо з Кремля», – стверджує Вергофстадт у своїй статті, опублікованій в Project Syndicate.

Політик стверджує, що «крайньо-правим політикам Європи в обмін на їхнє прислужництво пропонували фінансування кампаній із російських суб’єктів, а також сприяння російських тролів та пропагандистів у соціальних медіа»

«Російські гроші, підтримка та втручання у вибори вже сприяли здобуткам європейських популістів та націоналістів. В Італії, ставши молодшим партнером урядової коаліції, «Ліга» перетворилася на панівну партію країни. В Британії Фараж разом з Борисом Джонсоном та іншими лідерами Брекзиту, досяг успіху, витягнувши країну з ЄС. А у Франції Ле Пен стала провідним політиком, про що її батько, лідер крайніх правих Жан-Марі Ле Пен, не міг навіть мріяти», – пише Вергофстадт.

Розкол Заходу – «основа російської стратегії безпеки»

Розкол і протистояння у західних суспільствах Ґі Вергофстадт називає «основою російської стратегії безпеки».

«Мій заклик до виборців простий: не перетворюйтеся на маріонеток Путіна. Вкидаючи бюлетень, пишайтеся своєю європейськістю. Голосуйте за оновлення європейського проекту, а не за його знищення», – пропонує політик.

Опитування перед виборами дають підстави припускати, що євроскептичні партії можуть здобути у Європейському парламенті близько 35% місць.

Ультра-праві партії часто домагалися певних успіхів на європейських виборах і в минулому, але на відміну від традиційних партій, були неспроможні створювати ефективні об'єднання.

Маттео Сальвіні, Марін Ле Пен та їхні однодумці з інших країн оголосили про наміри створити у Європейському парламенті свою групу «Європейський альянс народів і націй».

Важливою обставиною називають те, чи погодяться до такої групи увійти європейські депутати від угорської урядової партії Фідес, очолюваної прем’єр-міністром Угорщини Орбаном, яка досі входила до блоку правоцентристських партій у Європейському парламенті.​

23-26 травня 2019 року пройдуть вибори до Європейського парламенту – законодавчого органу Європейського Союзу. Вибори проходитимуть у 28 країнах і охоплять понад 426 мільйонів виборців. Ці вибори визначать баланс сил між популістами і євроцентристами у Європарламенті

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