Голосування «по приколу» у Європі не зупиняє правих

Тренд голосувати «по приколу» за акторів та комедійних медіа-персонажів триває в Європі вже не перший рік. Видання Politico розповіло, як представник німецької партії, Die PARTEI, у перекладі це – просто «партія», вже п’ять років засідає у Європейському парламенті. І хоча до німецького Бундестагу ця партія, чия ідеологія – «політична сатира, дадаїзм та гуманізм», не пройшла, нині вона знову кандидує на виборах до Європейського парламенту.

Європейський парламентар Мартін Зоннеборн не цікавиться майбутніми реформами ЄС, чи децентралізацією союзу – він тримається осторонь тем, які гаряче дебатують напередодні виборів його колеги. І все ж, він сподівається, що знову стане євродепутатом – просто демонструючи абсурдність політичної системи. Адже саме ця тактика висміювання і допомогла йому вибрити місце серед «серйозних політків».

Партію Die PARTEI у 2004 році заснували редактори німецького сатиричного журналу «Титанік», Зоннеборн є заступником голови партії, а прихильників вдалося зібрати ні мало ні багато – 35 тисяч членів по країні. Креативні засновники партії обіграли її назву, заявивши, що насправді Die PARTEI розшифровується, як «Партія праці, верховенства права, захисту тварин, просування еліт та демократичної ініціативи» – все, чого може хотіти виборець – вибирайте самі, що вам до вподоби.

Свою партію засновники називають анти-правою, обігруючи гасло головної партії Східної Німеччини, Соціалістичної єдиної партії Німеччини – «Партія завжди права». Використання слова «партія» без уточнень нагадує багатьом про тоталітарні часи, коли уточнень і не було потрібно – партія за часів нацизму могла бути тільки одна.

Як потрапив до Європарламенту завдяки політичним жартам, так і продовжив тим займатися у стінах головного законодавчого органу ЄС. Виступи Зоннеборна в Європарламенті сповнені жартів і зневаги до істеблішменту. З цілком слушної зарплати європарламентаря, близько 8 тисяч євро, Зоннеборн міг би купити собі пристойний костюм з краваткою, але він воліє ходити у джинсах та зім’ятих піджаках – так його промови мають більший вплив на його колег і прихильників у Youtube.

У перебігу вже нинішньої кампанії Зонненборн збирає прихильників у театрі, як на виставу і обіцяє їм боротися за те, щоб заперечення кліматичних змін стало незаконним. В інтерв’ю виданню Politico Зонненборн говорить, що надихається прикладом інших політиків «по приколу», включаючи президента США Дональда Трампа. «Політика сьогодні набагато більше нагадує сатиру, потрібно робити сатиру з політики».

Сам Зоннеборн визнає, що не очікував, щоб його кудись обрали, але гасла на кшталт «Меркель – дурепа», або ж «ТАК Європі! НІ Європі!» виявилися популярними. Комусь здався забавним кпин щодо американських політиків. Плакатом, на йому Зооненборн з помальованим на чорно обличчям на тлі берлінського «Ангела миру» каже «Я – Обама», вдалося вжалити відразу двох американських президентів і самого Обаму і Джека Кеннеді, який колись обмовився у своїй відомій промові у Берліні.

Бо Бундестага такі жарти не доведуть – там бар’єр у 5% і любителів таких дотепів не вистачає, щоб бар’єр подолати. А от у Європейському парламенті бар’єрів нема, і партії Die PARTEI вистачило 0,63 голосів, щоб провести свого кандидата, який зайняв своє місце серед 96 «серйозних» депутатів від Німеччини.

Для аналітиків це – серйозний сигнал. «Підйом крайньоправих і зростання сатиричних партій – це симптоми глибоких структурних проблем у нашій політичній системі», – говорить в інтерв’ю Politico Джуліан Раппольд, науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин.

За словами Раппольда, дедалі більше людей не відчувають зв’язку зі своїми представниками влади. Вони часто не можуть розрізняти між програмами основних партій і сумніваються, чи дійсно їхній голос має значення.

Якщо праві використовують таке невдоволення, щоб підбурювати антиіммігрантські настрої, то Die PARTEI використовує сатиру, щоб показати, що не так з політикою.

«Погляньте на президентські вибори в Україні, де переміг комік», – додає Раппольд. – Die PARTEI – не ізольований випадок».

Кампанію Зоннеборна з радістю висвітлюють медіа, адже вона яскрава, незвична і привертає увагу. Але критики кажуть, що голосувати за сатирика замість політика – це втрата голосу, особливо в той час, коли традиційні партії намагаються зібрати всі можливі голоси, щоб не впустити в парламент крайньоправих і популістів.

Здатність мікропартій, таких як Die PARTEI «впливати на вироблення політики, практично не існує», говорить в інтерв’ю Politico Яніс Еммануїлідіс, директор досліджень при Центрі європейської політики, незалежному аналітичному центрі з питань ЄС.

«Вони змогли залучити деяку увагу з боку деяких ЗМІ, але в результаті це не призвело до якоїсь ширшої дискусії про певні аспекти європейської політики або майбутнього Європи», – говорить він.

У своєму промо-ролику Мартін Зоннеборн для людей, яких обтяжує реклама правих партій, зокрема, Альтернатива Німеччини для Німеччини, пропонує «блокування для AfD» – онлайн та офлайн. Але аналітики кажуть, що навряд чи такий спосіб висміювання правих буде дієвий.

Очікується, що крайньоправа Альтернатива Німеччини для Німеччини (AfD) отримає від 11% до 12% голосів, додавши принаймні кілька місць до семи, отриманих у 2014 році.

Оглядачі говорять, що в Німеччині готують обмеження для таких мікропартій, як DIE PARTIE, тож ці вибори до Європарламенту можуть бути останніми для Зоннеборна. Але він не перестає жартувати. Він каже, що йому вдається залучити молодь і тих людей, які раніше не ходили на вибори.

«Оскільки ми подвоюємо свої голоси кожними виборами, ми обрахували, що нам потрібно лише взяти участь у чергових 54 виборах, щоб стати панівною партією у Бундестазі», – говорить він.