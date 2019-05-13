Росія намагається зашкодити виборам у Європі – NYT

За два тижні до виборів до Європарламенту акаунти соціальних медіа, пов’язані з Росією й ультраправими силами, поширюють дезінформацію, щоб збільшити недовіру до центристських партій, НАТО і ЄС, повідомляє видання The New York Times.

Серед прикладів маніпулятивних повідомлень, які наводить видання, – поширення теорій, що пожежа в Нотр-Дамі була справою ісламських терористів, шпигунів або таємної змови, що править світом.

Теперішні напади мають ознаки кремлівського втручання у президентські вибори у США 2016 року, зазначає видання. Наприклад, італійські сайти з маргінальними політичними коментарями мають ті самі електронні підписи, що і прокремлівські сайти, а дві німецькі політичні групи користуються тими ж серверами, що і російські хакери, які атакували комітет Демократичної партії у США.

Вибори до Європейського парламенту відбудуться 23–26 травня і стануть тестом стосовно зростання популізму в Європі.

Розслідувачі виявили сотні акаунтів у соцмережах Facebook і Twitter, а також понад тисячу прикладів повідомлень у месенджері WhatsApp, які розповсюджували підозрілий матеріал.

Росія відкидає звинувачення у втручанні.

Намагаючись захистити вибори від маніпуляцій, компанії високих технологій посилили заходи для усунення несправжніх акаунтів. Із 2016 року Facebook узяв на роботу тисячі осіб, які займають безпекою виборів, а також створив новий центр у Дубліні, що зосереджується на європейських виборах. Було усунуто близько 2,8 мільярда несправжніх акаунтів, включаючи деякі, що поширювали дезінформацію в Європі.

Але завдання нелегке, адже йдеться про мільярди постів щодня у 28 країнах 24 офіційними мовами, наголошує видання.