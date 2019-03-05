Туск попередив про загрозу ворожого втручання ззовні у вибори до Європарламенту

Президент Європейської ради Дональд Туск попередив про вороже іноземне втручання у вибори в Європейський парламент, призначені на травень.

«Існують зовнішні антиєвропейські сили, які прагнуть – відкрито чи таємно – вплинути на демократичний вибір європейців, як це було у випадку з «Брекзитом» та іншими недавніми виборчими кампаніями по всій Європі», – сказав Туск журналістам 5 березня в Брюсселі.

Туск конкретно не назвав Росію, але саме Кремль був звинувачений британським урядом у маніпуляціях під час референдуму щодо виходу Британії з ЄС. Також Франція і Німеччина звинуватили Росію в тому, що вона намагалася вплинути на їхні вибори таким же чином, як російські тролі, ймовірно, втручалися в президентські вибори 2016 року в США. Українська влада теж неодноразово попереджала про спроби Москви вплинути на хід голосування на виборах в Україні, які відбудуться у березні та жовтні.

«Це може знову мати місце з виборами до Європарламенту в травні. Не дозволяйте політичним партіям, які фінансуються зовнішніми силами, ворожими Європі, ухвалювати рішення з ключових пріоритетів ЄС і керівництва європейськими державними інститутами», – заявив Туск.

Росія будь-яке втручання у вибори в іноземних країнах заперечує.