Туск: любити Польщу і Україну – це як любити маму і закохатись у дівчину

Президент Європейської ради Дональд Туск, який став почесним доктором Львівського університету, говорив у інавгураційній промові про солідарність і єднання українського та польського народів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Я польський патріот і дуже люблю Польщу, а також дуже люблю Україну. І не бачу в цьому жодного парадоксу. Для мене особисто любити Польщу і Україну – це як любити свою маму і закохатись у дівчину», – зауважив Дональд Туск.

Туск виступав польською мовою, пояснивши, що попросив на це дозволу, бо знає, що його прийшли привітати приятелі.

«Звання почесного доктора отримують різні вчені, а також актори, представники влади, військові посадовці, тобто люди різних фахів. Професор Казімеж Твардовський, який у 1932 році виступав у цьому місці, висловлюючись про гонорову гідність, не міг знати, що у ХХІ столітті так важко буде відрізнити артистів, а навіть комедіантів, від політиків», – наголосив Дональд Туск.

Він також проводив паралелі між своїм рідним Гданськом і українським Львовом як схожими за своєю мультикультурністю та важкою історією ХХ століття містами.

«Міста, в які міцно вкорінився сигнал свободи. З Гданська він пішов на всю Польщу, зі Львова – на всю Україну. Ці міста мають стати провідниками всередині країни і для єднання польського і українського народів», – зазначив Дональд Туск.

Голова Європейської ради Дональд Туск 20 лютого в Національному університеті імені Івана Франка у Львові Президент отримав диплом почесного доктора (Doctor Honoris Causa). Вчена рада університету одноголосно проголосувала за присвоєння Туску почесного титулу 1 лютого.