Дональд Туск став почесним доктором Львівського університету

Голова Європейської ради Дональд Туск 20 лютого в Національному університеті імені Івана Франка у Львові Президент отримав диплом почесного доктора (Doctor Honoris Causa). Вчена рада університету одноголосно проголосувала за присвоєння Туску почесного титулу 1 лютого.

«Дональд Туск у новітній історії Польщі обіймав найдовше посаду прем’єр міністра з 2007 до 2014 року і послідовно дотримувався демократичних принципів. Тема України стала однією з ключових у посадовому і політичному досьє Дональда Туска на посаді Президента Ради ЄС. Саме завдяки йому українське питання було і є на порядку денному у Брюсселі», - наголосив під час урочистого засідання ректор Львівського університету Володимир Мельник.

19 лютого Дональд Туск виступав українською мовою у Верховній Раді України. 20 лютого у Львові він говорив своєю рідною польською мовою, пояснивши, що у Львові зібрались його приятелі, які зрозуміють, тому дозволив собі це.

«Для мене це важливо, бо мої слова скеровую мешканцям Львова і Гданська, українцям і полякам. Я польський патріот і дуже люблю Польщу, а також дуже люблю Україну. І не бачу у цьому жодного парадоксу. Для мене особисто, любити Польщу і Україну це, як любити свою маму і закохатись у дівчину», – наголосив у своїй інавгураційній промові Дональд Туск.

Туск у своєму виступі закликав українців і поляків шукати речі, які поєднують обидва народи. Гданськ і Львів, які пережили жахливі сторінки в ХХ столітті, мають стати провідниками поєднання поляків і українців.

Дональд Туск став 33-м почесним доктором університету імені Івана Франка у Львові. Раніше цим званням удостоєні Ліна Костенко, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, екс-президент Польщі Броніслав Комаровський, лауреат Нобелівської премії у 1981 році Роалд Гоффман.