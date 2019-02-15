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15 Лютий 2019, Київ 17:24
Новини | Міжнародні

Уряд Іспанії повідомив дату дострокових парламентських виборів – 28 квітня

Педро Санчес склав присягу голови уряду у червні минулого року

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28 квітня 2019 року в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Після того, як парламент цього тижня відкинув проект держбюджету від уряду соціалістів, рішення про дострокові вибори стало прогнозованим. У підтримці кабінету відмовили каталонські і баскські націоналісти, завдяки голосам яких уряд Санчеса торік прийшов до влади.

Провладна Соціалістична партія лідирує в опитуваннях, але дві великі правоцентристські сили – Народна партія і «Громадяни» – випереджають її. Шанси на проходження в парламент є і у правопопулістської партії Vox.

Іспанські парламентські вибори 28 квітня відбудуться за кілька тижнів до виборів в Європарламент.

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