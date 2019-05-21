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21 Травень 2019, Київ 19:08
Новини | Міжнародні

Мей оголосила про нові пропозиції до угоди про Brexit

Тереза Мей оголосила про зміни до урядового плану Brexit

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21 травня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про нові пропозиції до угоди про вихід Сполученого королівства з Євросоюзу, які вона обговорила з урядом. Про це повідомляє ВВС.

Мей додала до свого плану компромісні з Лейбористською партією пункти, які стосуються тимчасових митних відносин з ЄС, прав працівників та захисту навколишнього середовища.

Новий проект поставлять на голосування у Палаті громад на початку червня.

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Великобританія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду Терези Мей.

10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Мей погодилася з умовами ЄС щодо терміну відстрочки і це дасть «додаткові 6 місяців для Великобританії, щоб знайти найкраще з можливих рішень».

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