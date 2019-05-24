Прем’єр Британії Тереза Мей анонсувала свою відставку

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей анонсувала свою відставку.

«Я проводила перемовини про умови нашого виходу [з Європейського союзу]… Зараз зрозуміло для мене, що в найкращих інтересах для Сполученого Королівства – обрати нового прем’єр-міністра, щоб очолити ці намагання. Я сьогодні оголошую, що йду у відставку з посади лідера Консервативної партії у п’ятницю, 7 червня», – сказала Мей.

Вона зазначила, що працюватиме прем'єром, поки Консервативна партія не обере нового лідера.

21 травня прем'єр-міністр Британії оголосила про нові пропозиції до угоди про вихід Сполученого королівства з Євросоюзу, які вона обговорила з урядом. Мей додала до свого плану компромісні з Лейбористською партією пункти, які стосуються тимчасових митних відносин з ЄС, прав працівників та захисту навколишнього середовища. Чергове голосування має відбутися на початку червня.

Крім того, Мей заявила, що згодна провести голосування про повторний референдум щодо Brexit.

Велика Британія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду Терези Мей.

10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Мей погодилася з умовами ЄС щодо терміну відстрочки і це дасть «додаткові 6 місяців для Великої Британії, щоб знайти найкраще з можливих рішень».