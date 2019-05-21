Мей погодилась провести голосування про повторний референдум щодо Brexit

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила журналістам 21 травня, що згодна провести голосування про повторний референдум щодо Brexit.

Як оголосила Мей у вівторок, її уряд готовий піти на певні поступки для досягнення згоди щодо плану виходу Великобританії з Європейського союзу, одна з них – голосування щодо проведення другого референдуму.

Прем’єр наголосила, що вона проти повторного референдуму. Окрім того, цей пункт буде включено в постанову щодо угоди з ЄС і схвалити його можна буде лише разом з самою угодою, наголосила Мей.

21 травня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про нові пропозиції до угоди про вихід Сполученого королівства з Євросоюзу, які вона обговорила з урядом. Мей додала до свого плану компромісні з Лейбористською партією пункти, які стосуються тимчасових митних відносин з ЄС, прав працівників та захисту навколишнього середовища.

Чергове голосування має відбутися на початку червня.

Великобританія мала залишити ЄС ще 29 березня, однак парламент відхилив усі пропозиції уряду Терези Мей.

10 квітня Мей і лідери Європейського союзу на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про продовження терміну Brexit до 31 жовтня. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Мей погодилася з умовами ЄС щодо терміну відстрочки і це дасть «додаткові 6 місяців для Великобританії, щоб знайти найкраще з можливих рішень».