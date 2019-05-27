У Британії на виборах в Європарламент перемогла партія ідеолога Brexit

У Великій Британії на виборах до Європарламенту перемогла «Партія брекзиту» одного з ідеологів кампанії з виходу Сполученого королівства з ЄС Найджела Фараджа. Про це повідомляє ВВС.

На другому місці опинилися ліберал-демократи, які виступають проти Brexit.

Значно втратили голоси виборців провідні партії Британії – лейбористи та консерватори. При цьому Консервативна партія, яка наразі формує уряд, опинилася на п’ятому місці, пропустивши вперед Партію зелених.

Як зазначає ВВС, вже визначено 64 обраних депутатів Європарламенту з 73. 28 мандатів отримала «Партія брекзиту», 15 – ліберал-демократи, 10 – лейбористи, 7 – зелені, 3 – консерватори, 1 – валлійська партія Plaid Cymru.

Вибори до Європейського парламенту, які тривали чотири дні, починаючи з 23 травня, пройшли при найвищій явці виборців за останні 20 років, понад 50 відсотків. За попередніми результатами, Націоналістичні і ультраправі партії посилили свої позиції, тим часом як проєвропейські сили втрачають підтримку виборців, і, попередньо, здобувають 321 місце з 751 в Європарламенті – менше ніж половину.