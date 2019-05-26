У Франції на виборах в Європарламент лідирують крайні праві з партії Ле Пен

Крайні праві з партії Марін Ле Пен «Національне об’єднання» лідирують на виборах в Європарламент у Франції. За оцінкою екзит-полів, вони набирають від 23 до 24,2% голосів.

За список, підтриманий президентською партією Еммануеля Макрона «Вперед, Республіко», свої голоси віддали від 21,9 до 22,5% французьких виборців. На третьому місці партія зелених (12,5-13%).

Адміністрація Макрона оприлюднила заяву, в якій наголосила, що результати голосування розчаровують, але не є катастрофою. В офісі французького президента зауважили, що загалом на виборах проєвропейські партії здобувають більшість на виборах.

До вечора неділі явка виборців на дільниці для голосування загалом перевищила 50 відсотків.

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Вибори до головного законодавчого органу Євросоюзу почалися 23 травня. За чотири дні виборів у 28 країнах-членах Європейського союзу 427 мільйонів виборців отримають можливість вибрати 751 депутата Європарламенту нового скликання.

26 травня громадяни 21 країни Європейського союзу голосують на виборах до Європарламенту.