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26 Травень 2019, Київ 11:50
Новини | Міжнародні

21 країна ЄС проводить вибори до Європарламенту

В цілому понад 400 мільйонів людей у ЄС мають право обирати 751 члена Європарламенту

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У неділю, 26 травня, громадяни 21 країни Європейського союзу голосують на виборах до Європарламенту.

Раніше вибори провели ще у сімох країнах: Великій Британії, Ірландії, Латвії, Мальті, Нідерландах, Словаччині та Чехії.

У неділю дільниці відчинилися о 7-й ранку, а зачиняться вони о 23:00.

/**/ /**/ /**/ Чинний президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступає у Європейському парламенті. Нові депутати затвердять його наступника
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Що вирішується на виборах Європейського парламенту цього тижня?

Депутатів Європарламенту обирають за пропорційною системою. В цілому понад 400 мільйонів людей у ЄС мають право обирати 751 члена Європарламенту.

Очікується, що перші офіційні результати будуть оголошені пізно увечері 26 травня після завершення голосування у всіх 28 державах-членах ЄС.

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