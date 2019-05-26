21 країна ЄС проводить вибори до Європарламенту

У неділю, 26 травня, громадяни 21 країни Європейського союзу голосують на виборах до Європарламенту.

Раніше вибори провели ще у сімох країнах: Великій Британії, Ірландії, Латвії, Мальті, Нідерландах, Словаччині та Чехії.

У неділю дільниці відчинилися о 7-й ранку, а зачиняться вони о 23:00.

Депутатів Європарламенту обирають за пропорційною системою. В цілому понад 400 мільйонів людей у ЄС мають право обирати 751 члена Європарламенту.

Очікується, що перші офіційні результати будуть оголошені пізно увечері 26 травня після завершення голосування у всіх 28 державах-членах ЄС.