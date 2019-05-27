Вибори Європарламенту: ультраправі посилюють позиції, проєвропейські сили втрачають підтримку

Націоналістичні і ультраправі партії посилили свої позиції на виборах до Європарламенту, свідчать попередні дані голосування, що завершилося 26 травня.

Проєвропейські сили втрачають підтримку виборців, і, попередньо, здобувають 321 місце з 751 в Європарламенті – менше ніж половину.

Водночас хороший результат на виборах показали прихильники захисту довкілля, «зелені» партії отримали рекордну підтримку в найбільших країнах Європи, включаючи 20 відсотків голосів у Німеччині, що майже вдвічі збільшило підтримку «зелених» там з останніх європейських виборів 2014 року.

За попередніми даними з усієї Європи, «зелені» можуть отримати 69 місць в Європарламенті, порівняно з 52 – на виборах 2014-го.

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Це ставить «зелених» у сильну позицію для можливих переговорів про формування коаліції з двома проєвропейськими блоками, яким не вдалося здобути необхідної більшості: правоцентристською групою Європейська народна партія (ЄНП), яка здобуває 179 місць, і Прогресивним альянсом соціалістів і демократів, який, за прогнозами, отримає 152 місця.

Лідери проєвропейських блоків вранці 27 травня заявили, що не співпрацюватимуть з антиєвропейськими силами.

Праві на чолі з Марін ле Пен лідирують у Франції. Впритул за ними йдуть прихильники президента Емманюеля Макрона з партії «Вперед, Республіко».

Європейські ЗМІ відзначають, що прогнози на зростання впливу правих популістських партій наразі не виправдовуються. І незважаючи на те, що в деяких країнах популісти посилили позиції на кілька місць або відсотків (як, наприклад, у Фінляндії), це не принесло їм результатів, на які вони розраховували.

В Італії праві консерватори партії «Ліга» на чолі з Маттео Сальвіні домоглися успіху, що, ймовірно, позначиться на зміцненні ролі цієї партії в самій Італії.

У Великій Британії прихильники «Брекзиту» перемагають на виборах до Європейського парламенту.

Крайні праві сили зазнали невдачі в Нідерландах, де виборці віддали перевагу підтримці проєвропейської партії.

У Польщі, країні, яка отримує більше коштів з бюджету ЄС, ніж будь-яка інша, владна партія консерваторів і євроскептиків «Право і справедливість» Ярослава Качинського домоглася успіху. Але такого ж успіху досягла й опозиційна «Громадянська платформа» Гжегожа Схетини (ліберальні консерватори і християнські демократи). Явка виборців перевищила 40 відсотків. Обидві провідні партії приблизно навпіл розділили між собою симпатії польських виборців на європейських виборах.

Вибори до Європейського парламенту, які тривали чотири дні, починаючи з 23 травня, пройшли при найвищій явці виборців за останні 20 років, понад 50 відсотків.