Вибори до Європарламенту: явка була найвищою за 20 років

Десятки мільйонів виборців в Європейському союзі віддали свої голоси за наступний парламент блоку. Явка виборців по всьому ЄС, за винятком Великої Британії, становила близько 51%, що є найвищим показником за 20 років, йдеться в повідомленні Європарламенту.

Як свідчать прогнози, оприлюднені Європарламентом, проєвропейські партії можуть виграти близько двох третин місць у 751-місному законодавчому органі.

При цьому, як свідчать екзит-поли, популістські, крайньо-праві партії, а також зелені матимуть значні здобутки на цих виборах.

Зокрема, за цими даними, крайньо-права партія Марін Ле Пен перемагає на виборах до Європарламенту у Франції, випередивши партію президента Емманюеля Макрона.

Екзит-поли засвідчили, що партія німецького канцлера Анґели Меркель і її партнера з лівоцентристської коаліції також зазнали втрат у підтримці виборців.

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Ранні прогнози свідчать, що зелені можуть забезпечити собі 71 місце в Європарламенті, порівняно з 52 на виборах 2014 року.

Прогнози свідчать, що проєвропейські партії не отримають більшості у парламенті, і зелені стануть можливими партнерами по коаліції.

26 травня – останній з чотирьох днів голосування за наступний парламент блоку.

Починаючи з 23 травня вже проголосували сім країн-членів ЄС. 26 травня голосувала 21 країна.