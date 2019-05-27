(Рубрика «Точка зору»)

Брюссель – Демократія в Європейському союзі живе і квітне. Це найкращий підсумок виборів до Європарламенту, які щойно завершились, бо, як виглядає, побоювання можливої хвилі популізму змусила людей таки піти на виборчі дільниці і голосування увійшло в історію – вперше в європейській історії активність виборців зросла.

Але попри щасливі заголовки, європейці обрали парламент, який є більш фрагментований і в якому популісти збільшать свою присутність. Збільшиться також представництво зелених і лібералів – і це за рахунок двох провідних блоків, які домінували десятиліттями на європейському політичному ландшафті – правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) та лівоцентристського Прогресивного альянсу соціалістів та демократів

Але наразі офіційні представники в Європарламенті зосередяться на цифрі активності – 50,5 відсотка європейців взяли участь у виборах протягом чотирьох днів у 28 країнах ЄС.

Люди завжди ставили під сумнів демократичну легітимність Європарламенту, але зараз ця тенденція не встояла, відбувся розворот

Я дивився на задоволені обличчя декого з них у неділю увечері, коли на екрані з’являлись цифри з різних країн, які вказували на зростання активності виборців. Для них – це важлива річ! Люди завжди ставили під сумнів демократичну легітимність Європарламенту, але зараз ця тенденція не встояла, відбувся розворот.

Від моменту запровадження прямого голосування в 1979 році, коли 62 відсотки взяли участь у виборах, активність падала від виборів до виборів. Під час попередніх виборів у 2014 році було досягнуто найнижчої межі – 42,5 відсотка. Цьогорічна активність була вищою у порівнянні з чотирма останніми виборами за 20 років.

Питання ось у чому: чому це сталося? Відповідь з двох таборів лякає. В проєвропейському таборі кажуть, що страх перед Європарламентом, в якому буде повно євроскептиків, змусили людей активніше йти голосувати. А в таборі популістів кажуть, що побоювання напливу мігрантів і втома від домінування Брюсселя була причиною вищої активності.

Популісти будуть більш гамірними аніж раніше, але не зможуть блокувати законодавчий процес

У підсумку, популісти були першими у Франції, Угорщині, Італії, Польщі та Британії. Але результат популістів був невдалим в Австрії, Данії, Фінляндії, Німеччині та Нідерландах. У підсумку ж популісти і крайні праві матимуть понад 100 мандатів у Європарламенті, де назагал 751 місце. Окрім цього популісти, як виглядає, будуть розділені на дві групи, а дехто з них – як от правляча угорська партія «Фідес» – формально все ще перебуває в таборі Європейської народної партії.

Популісти будуть більш гамірними, аніж раніше, але не зможуть блокувати законодавчий процес, особливо беручи до уваги, що, окрім нелюбові до ЄС, їх мало що пов’язує між собою.

Але також на цих виборах ми бачили і «зелену хвилю» у західній частині ЄС. В Німеччині зелені сенсаційно прийшли другими і гарно виступили також у Франції, Нідерландах та Сполученому Королівстві, що, вочевидь, виллється у четверту за чисельністю фракцію в Європарламенті. А в східній частині ЄС зелені практично відсутні.

Ще один момент – ліберали матимуть десь 110 мандатів і стануть третіми. В їхніх руках може опинитися так звана «золота акція».

Втратили в результаті цих виборів два найбільші блоки – ЄНП та «Соціалісти і демократи». Вперше вони не матимуть разом більшості і дві ці групи втратили разом десь 40 мандатів. Їхні кандидати говорили про «провал центру» і нині змушені шукати шляхи до переговорів з іншими фракціями для формування працездатної більшості.

Новий Європарламент матиме сильніший демократичний мандат, але буде більш колоритним і фрагментованим

А потреба у цьому настане швидко, бо вже починається робота з пошуку наступного президента Єврокомісії.

Глави держав ЄС зустрічаються в Брюсселі у вівторок і розпочнуть процес пошуку кандидатури. Але вони чудово знають, що той, кого вони визначать, має затверджуватись більшістю в новому Європарламенті, який розпочне свою роботу в липні. І цей новий Європарламент матиме сильніший демократичний мандат, але також буде більш колоритним і фрагментованим.

Рікард Юзвяк – кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Брюсселі