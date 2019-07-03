Європарламент 3 липня обере спікера

Європейський парламент на засіданні в Страсбурзі має обрати свого спікера на наступні два з половиною роки.

За повідомленнями, фаворитом вважають італійського політика Давіда-Марію Сассолі. Напередодні ЗМІ писали, що шанси стати президентом Європарламенту має колишній прем’єр Болгарії Сергій Станішев, який є уродженцем України, але його не внесли до списку кандидатів.

Після кількох днів інтенсивних переговорів лідери ЄС 2 липня погодили кандидатури майбутніх керівників інституцій Європейського союзу, повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.

На нинішню посаду Туска претендує прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, міністр оборони Німеччини Урзула фон дер Лаєн запропонована на посаду голови Європейської комісії, директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард – на посаду голови Європейського центробанку, екс-президент Європарламенту, міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель – у крісло нового верховного представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

Запропоновані Європейською радою кандидатури надалі має затвердити новий склад Європарламенту.