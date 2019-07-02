«Швидше обрати папу Римського»: у Брюсселі третій день не можуть домовитися про ключові посади ЄС

Переговори щодо того, хто обійматиме ключові посади в ЄС протягом наступних п’яти років, тривають уже три дні. Очікувалося, що кандидатури узгодять ще у неділю, 30 червня, та домовитися між собою лідерам країн ЄС виявилося не так легко.

Лідери ЄС зібралися у Брюсселі 30 червня, щоб узгодити кандидатів на ключові посади інституцій блоку. До обіду 2 липня домовитися так і не вдалося.

Така ситуація не є звичною для ЄС.

Найбільш суперечливим виявилося питання кандидатури саме на посаду голови Європейської комісії. Інші посади, на які треба висунути кандидатів, – це голова Європейської ради, верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, голова Європейського центрального банку і голова Європарламенту.

Перші спроби домовитися тривають ще з кінця червня.

«Часто швидше обрати папу римського, ніж заповнити ці конкретні позиції», – сказав 21 червня Лео Варадкар, прем’єр-міністр Ірландії.

2 липня брюссельському виданню Politico зі своїх джерел стало відомо, що наразі на посаду президента Єврокомісії розглядають кандидатуру міністра оборони Німеччини Урзулу фон дер Лаєн, на посаду голови Європейської ради – бельгійця Шарля , а на посаду голови Європарламенту – німця Манфреда Вебера.

Перед цим усі очікували, що головну посаду блоку – голови Єврокомісії – обійме нідерландець Франс Тіммерманс із Партії європейських соціалістів. Він мав достатньо підтримки для того, щоб бути номінованим відповідно до правил ЄС.

Але проти цього виступили держави східного блоку і правоцентристські лідери. Мова йде про держави Вишеградської четвірки – Польщу, Угорщину, Чехію і Словаччину, – а також Хорватію, Ірландію, Італію.

«Східні націоналістичні уряди обурені Тіммермансом за те, що він кидає їм виклик у таких питаннях, як незалежність суддів, ЗМІ, науковців і неурядових груп», – пояснює французький телеканал France 24.

Але, як пишуть у статті видання Politico, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина й Італія цілком підтримують висунення фон дер Лаєн на посаду голови Єврокомісії.

Німецька преса тим часом почала писати про те, що дипломатичні й переговорні навички канцлерки Німеччини Анґели Меркель послабшали.

Опозиція з боку Європейської народної партії стала для неї справжнім сюрпризом, мовиться в статті видання Euractive. Їй не вдалося втілити «Берлінський план» із висуненням Тіммерманса на ключову посаду блоку, а Вебера на посаду голови Європарламенту.

Німецьке видання Der Spiegel зазначило, що вже немає такого, щоб Німеччина про щось домовилася з Францією і це означало б, що справу вирішено.

Президент Франції Емманюель Макрон поклав усю відповідальність за невдачу у досягненні угоди на Європейську народну партію. Це вони, на його думку, псують імідж ЄС, і все це – результат поділів усередині цієї партії, а також між Заходом і Сходом Європи, мовиться у статті.

«Нездатність досягти консенсусу підсилює критику з боку націоналістів, які виступають проти істеблішменту, і підриває імідж ЄС, коли він наражається на численні зовнішні виклики з боку США, Росії, Ірану і Китаю», – пише France 24.

«У все більш розділеному блоці лідери намагаються збалансувати політичну належність, різні інтереси різних регіонів і гостру відсутність жінок на високих посадах», – мовиться у статті новинної агенції Reuters.