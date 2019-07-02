Європейська рада погодила майбутніх керівників інституцій ЄС

Європейська рада 2 липня погодила кандидатури майбутніх керівників інституцій Європейського союзу, повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.

Як випливає із його Twitter-сторінки, на нинішню посаду Туска претендує прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн запропонована на посаду голови Європейської комісії, директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард – на посаду голови Європейського центробанку, екс-президент Європарламенту, міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля – на крісло нового верховного представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

Запропоновані Европейською радою кандидатури надалі має затвердити новий склад Європарламенту.

У неділю, 30 червня, лідери ЄС вже збиралися у Брюсселі на спеціальному саміті для того, щоб обговорити кандидатів на ключові посади у кількох провідних інституціях Європейського союзу. Тоді, після близько 20 годин переговорів лідерам ЄС так і не вдалося дійти згоди.