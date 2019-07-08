У Гройсмана прокоментували недопуск Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС

Речник прем’єр-міністра Василь Рябчук висловив здивування словами віце-прем’єрки Іванни Климпуш-Цинцадзе, що Володимир Гройсман сприяв тому, що її не пустили на саміт Україна-ЄС.

«Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна-ЄС формує президент, а не Прем'єр-міністр. Тому її слова виглядають не більше ніж політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка з сумнівною метою набрати додаткових балів», – написав Рябчук у фейсбуці.

Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що має підстави вважати, що прем’єр-міністром було проведено якісь неофіційні консультації, щоб вилучити її зі списків учасників саміту, хоча саме офіс із питань євроінтеграції брав участь в організації цього заходу та готував документи для нього.

21-й саміт Україна – Європейський союз відбуваєтьсятриває 8 липня у Києві у Маріїнському палаці.

Серед запрошених на цьогорічну зустріч – президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск. Останній напередодні побував разом із президентом України Володимиром Зеленським на Донбасі.

Минулорічний саміт Україна-ЄС відбувся в Брюсселі 9 липня 2018 року.

Тоді офіційний Брюссель вчергове визнав агресію Росії та закликав звільнити політичних в’язнів.

Очікується, що лідери обговорять безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За результатами саміту буде ухвалено спільну заяву.